Gaya Inara Rusli di Balik Fenomena Gamis Bini Orang yang Ramai di TikTok!

MENJELANG Lebaran 2026, jagat media sosial TikTok dan pusat perbelanjaan fisik seperti Pasar Tanah Abang dihebohkan dengan tren busana "Gamis Bini Orang". Setelah ditelusuri, fenomena ini merupakan hasil adopsi massal terhadap gaya berpakaian selebritas Inara Rusli yang dinilai merepresentasikan keanggunan perempuan muslimah modern.
Inara Rusli, yang dikenal dengan gaya modest fashion yang konsisten, menjadi inspirasi utama bagi para perajin konveksi di Jakarta dan sekitarnya.
Gaya khasnya yang memadukan gamis layering dengan hijab syar'i namun tetap terlihat fashionable, kini menjadi kiblat utama bagi para pencari baju Lebaran 2026.
Kekuatan gaya Inara Rusli terletak pada kemampuannya memadukan kenyamanan dan estetika. Berikut adalah elemen kunci dari gaya Inara yang kini bertransformasi menjadi produk "Gamis Bini Orang":
Kehadiran tren ini menjadi angin segar bagi pelaku UMKM.
Pedagang di Blok B Tanah Abang melaporkan bahwa penyebutan nama "Gamis Bini Orang" di TikTok telah meningkatkan kunjungan toko fisik hingga 150% dibandingkan bulan sebelumnya.
|Elemen Tren
|Deskripsi Gaya Inara
|Bahan Utama
|Ceruty Babydoll & Silk Premium
|Aksen Lengan
|Wudhu Friendly dengan Detail Kerut/Kancing
|Kesan Tampilan
|Elegan, Santun, dan Mewah (Quiet Luxury)
"Nama 'Bini Orang' itu sebutan sayang dari netizen karena Inara dianggap sebagai sosok istri yang tetap menjaga penampilan. Di pasar, nama itu jadi kode rahasia untuk stok gamis model layer yang paling bagus," ujar Erika, salah satu pedagang grosir di Jakarta Pusat.
Meskipun tren ini bermula dari dunia digital, dampaknya sangat nyata bagi perputaran uang di sektor retail fashion muslim Indonesia. Gaya Inara Rusli melalui "Gamis Bini Orang" diprediksi akan terus bertahan hingga puncak arus mudik Lebaran 2026 mendatang. (Z-10)
