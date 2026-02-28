Intip Gaya Outfit Lebaran Omesh dan Hesti Purwadinata, Bisa untuk Daily

Ananda Omesh dan Hesti Purwadinata(Doc Ananda Omesh dan Hesti Purwadinata)

LEBARAN 2026 sebentar lagi tiba, dan tradisi berburu baju baru menjadi salah satu yang dilakukan oleh banyak orang. Termasuk selebritas Ananda Omesh dan Hesti Purwadinata.

Bagi Omesh, ia mengaku untuk baju lebaran, lebih nyaman memilih gaya yang bisa dipakai sehari-hari. “Aku lebih suka yang simpel, polos, dan santai. Bisa dipakai untuk lebaran, tapi juga cocok untuk dipakai sehari-hari,” kata Omesh dalam keterangan yang diterima Media Indonesia, Sabtu, (28/2).

Berbeda dengan Omesh, Hesti memilih gaya yang menonjolkan tekstur. “Kalau aku pilih lebih bermotif. Namun ada dua layer. Jadi setelah lebaran, layer luarnya bisa dilepas jadi tampil lebih simpel,” kata Hesti.

Keduanya pun kini dipercaya untuk berkolaborasi mengkurasi koleksi baju lebaran dengan merek Matahari. Bagi Hesti, kolaborasi ini sekaligus membangkitkan memori lamanya saat berbelanja baju lebaran di Matahari.

“Kalau yang aku pilih, aku kurasi sendiri supaya sesuai dengan gayaku. Sekarang Matahari seperti mengembalikan memori kita ke masa lalu. Koleksi-koleksinya juga unforgettable. Apalagi sekarang sudah lebih upgraded dan lebih stylish,” kata Hesti.

Hesti menambahkan, dalam koleksi Matahari yang dikurasinya di antaranya tersedia warna musim gugur seperti cokelat, warna ceria, dan ada juga warna-warna dasar. Sementara Omesh menambahkan, untuk koleksi laki-laki yang dikurasinya memiliki warna yang lebih kalem.

“Kalau koleksi pria kebanyakan earth tone, seperti krem, putih, cokelat, dan hijau. Jadi warnanya lebih kalem,” kata Omesh.