Strategi Gamis Bini Orang Dongkrak Penjualan UMKM Tanah Abang Jelang Lebaran 2026

PASAR Tanah Abang kembali menunjukkan taringnya sebagai barometer fashion muslim nasional. Menjelang Lebaran 2026, para pedagang UMKM di pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara ini melaporkan kenaikan penjualan yang signifikan berkat fenomena busana "Gamis Bini Orang".

Istilah yang awalnya dianggap nyeleneh ini ternyata menjadi mesin penggerak ekonomi bagi pedagang di Blok A dan Blok B. Berdasarkan pantauan di lapangan pada Senin (2/3), ribuan pembeli dari berbagai daerah memadati lorong-lorong pasar hanya untuk mencari model gamis tersebut.

Strategi Marketing 'Gimmick' yang Berhasil

Kenaikan omzet ini tidak lepas dari kecerdikan pedagang dalam melakukan branding. Model busana yang sebenarnya merupakan gamis layering dengan bahan ceruty premium ini awalnya terinspirasi dari gaya berpakaian Inara Rusli.

Namun, untuk membedakan dengan produk tahun lalu, pedagang menggunakan nama "Gamis Bini Orang" yang kemudian viral di platform media sosial seperti TikTok dan Instagram.

H. Mansyur, salah satu pedagang grosir di Blok A, mengaku omzetnya meningkat hingga dua kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Tahun lalu trennya Shimmer, sekarang orang cari yang lebih elegan tapi namanya unik. Sehari bisa keluar ratusan potong, rata-rata pembeli dari daerah seperti Sumatra dan Kalimantan untuk dijual lagi," ungkapnya.

Dampak Positif bagi Rantai Pasok UMKM

Fenomena ini tidak hanya menguntungkan pedagang toko, tetapi juga menghidupkan kembali konveksi-konveksi rumahan di sekitar Jakarta. Permintaan yang tinggi membuat rumah produksi bekerja ekstra untuk memenuhi stok pasar.

Kategori Produk Harga Grosir Status Stok Gamis Bini Orang (Ceruty) Rp185.000 - Rp225.000 Terbatas Gamis Bini Orang (Silk Premium) Rp275.000 - Rp350.000 Pre-Order

Pakar pemasaran menilai keberhasilan tren ini karena adanya Information Gain atau nilai unik dalam penamaan yang kontras dengan desain produk yang sebenarnya elegan. Hal ini menciptakan rasa penasaran tinggi yang berujung pada konversi penjualan fisik.

Meskipun namanya memicu perdebatan di dunia maya, bagi UMKM Tanah Abang, "Gamis Bini Orang" adalah berkah Ramadan yang mengembalikan gairah belanja luring pasca-gempuran produk impor di platform digital. Tren ini diprediksi akan terus mencapai puncaknya hingga H-7 Lebaran 2026. (Z-10)