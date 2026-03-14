Baznas Salurkan 33.917 Paket Pangan untuk Warga Palestina

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menyalurkan bantuan kemanusiaan sebanyak 33.917 paket pangan bagi warga Palestina yang tersebar di wilayah Gaza, Khan Younis, Al-Quds (Yerusalem). Pendistribusian ini merupakan rangkaian program darurat pangan Baznas untuk membantu warga yang mengalami kesulitan akses logistik di wilayah tersebut.
Setiap paket ini berisi bahan pangan bergizi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian warga yang terdampak situasi keamanan dan ekonomi yang tidak menentu.
Sekretaris Utama Baznas RI, Subhan Cholid, mengatakan, program ini terlaksana berkat dukungan dana zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui Baznas. Meski menghadapi berbagai batasan akses di lapangan, tim Baznas memastikan bantuan sampai tepat sasaran kepada pihak-pihak yang paling membutuhkan, termasuk para lansia dan anak-anak.
"Distribusi paket pangan ini merupakan kepedulian masyarakat Indonesia di jantung Palestina. Kami ingin memastikan bahwa saudara-saudara kita di Palestina tidak merasa sendirian dalam menghadapi masa-masa sulit ini," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Sabtu (14/3).
Menurutnya, distribusi paket pangan di sejumlah wilayah di Palestina ini memerlukan koordinasi yang sangat detail mengingat sensitivitas wilayah tersebut.
Baznas RI, kata Subhan, terus memperkuat jaringan mitra lokal agar bantuan kemanusiaan dari Indonesia dapat masuk secara konsisten dan tepat sasaran di wilayah Palestina khususnya di wilayah Gaza dan Yerusalem.
"Setiap paket yang kita salurkan bukan sekadar bantuan pangan, melainkan pesan solidaritas dan cinta dari rakyat Indonesia untuk ketabahan warga Palestina. Kami berkomitmen untuk terus menjaga bantuan ini tetap mengalir demi menjaga ketahanan pangan keluarga-keluarga di sana," tegasnya.
Melalui aksi ini, Baznas berharap dapat meringankan beban ekonomi warga Palestina di Yerusalem yang kian menghimpit. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Baznas dalam mendukung perjuangan dan keberlangsungan hidup warga Palestina melalui program-program kemanusiaan yang terukur. (H-2)
