Bantu Iran, Tajikistan Kirim Bantuan Kemanusiaan Sebanyak 3.600 Ton

PEMERINTAH Tajikistan telah mengirim 110 truk yang mengangkut 3.600 ton lebih bantuan kemanusiaan ke Iran untuk membantu rakyat negara itu di tengah peperangannya dengan Amerika Serikat dan Israel.
"Berdasarkan instruksi Presiden Tajikistan Emomali Rahmon, 3.610 ton bantuan kemanusiaan itu telah dikirimkan kepada rakyat Iran yang bersahabat dan bersaudara," kata kantor kepresidenan Tajikistan dalam pernyataannya, Rabu (18/3).
"Konvoi bantuan kemanusiaan Tajikistan yang terdiri dari 110 truk besar berangkat ke Iran pada 18 Maret pagi dan akan tiba dalam waktu dekat," sebut pernyataan tersebut.
Bantuan kemanusiaan untuk Iran itu terdiri dari 45 ton obat-obatan dan suplai medis, serta perlengkapan kebersihan, baju anak-anak, makanan, barang rumah tangga, perlengkapan tidur, tenda, dan material bangunan, sebut pernyataan kepresidenan Tajikistan.
Pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran, termasuk Teheran, sehingga menimbulkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa.
Iran lantas melakukan serangan balasan terhadap wilayah Israel dan pangkalan militer AS di se-antero Timur Tengah.
AS dan Israel awalnya mengklaim serangan tersebut diperlukan untuk menangkal ancaman dari program nuklir Iran, tetapi kemudian bergeser ke desakan pergantian kekuasaan negara itu.
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei gugur pada hari pertama serangan AS-Israel. Iran kemudian menyatakan masa berkabung selama 40 hari. (Ant/P-3)
