Persiapan Mudik dan Lebaran 2026 Dorong Tren Belanja Online di Berbagai Kategori

Ilustrasi, seorang wanita berbelanja online menjelang Lebaran 2026.(Dok. Freepik)

MENJELANG Lebaran 2026, masyarakat mulai mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk perjalanan mudik maupun momen berkumpul bersama keluarga. Platform e-commerce menjadi salah satu pilihan praktis bagi konsumen untuk menemukan berbagai perlengkapan yang menunjang aktivitas selama libur Lebaran melalui belanja online.

Survei nasional Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan memperkirakan sekitar 143,9 juta orang atau lebih dari 50% populasi Indonesia akan melakukan perjalanan mudik pada Lebaran 2026. Angka tersebut menjadikan arus mudik lebaran sebagai salah satu mobilitas masyarakat terbesar setiap tahunnya.

Di saat yang sama, aktivitas konsumsi masyarakat juga meningkat selama Ramadan hingga Lebaran. Lembaga kajian Center of Reform on Economics (CORE) memperkirakan perputaran uang pada periode tersebut dapat mencapai sekitar Rp190 triliun, meningkat dibandingkan sekitar Rp160 triliun pada tahun sebelumnya.

Commercial Director Lazada Indonesia Erika Agustine mengatakan, meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode ini turut mendorong permintaan berbagai kategori produk di platform e-commerce.

“Permintaan terhadap sejumlah kategori, mulai dari otomotif, peralatan rumah tangga, hingga perangkat elektronik, biasanya mencapai puncaknya menjelang Idulfitri. Hal ini dipengaruhi oleh dua momen utama, yaitu perjalanan mudik dan perayaan Lebaran bersama keluarga di rumah,” ujar Erika dikutip dari siaran pers yang diterima, Jumat (13/3).

Menurutnya, konsumen cenderung mencari produk yang dapat mendukung kelancaran perjalanan sekaligus melengkapi kebutuhan rumah tangga selama libur Lebaran.

“Konsumen mencari produk yang dapat mendukung kelancaran perjalanan sekaligus melengkapi kebutuhan rumah tangga saat berkumpul dengan keluarga. eCommerce menjadi pilihan karena konsumen dapat mengakses beragam produk autentik dan berkualitas dari brand tepercaya. Lazada Indonesia turut mendukung minat belanja ini melalui berbagai penawaran menarik, termasuk diskon hingga 95%,” tambahnya.

Untuk membantu konsumen mempersiapkan Idulfitri dengan lebih praktis, Lazada Indonesia membagikan sejumlah rekomendasi produk yang dapat mendukung perjalanan mudik maupun aktivitas selama perayaan Lebaran.

Perlengkapan Pendukung Mudik

Sepeda motor masih menjadi salah satu pilihan transportasi bagi banyak pemudik karena dinilai lebih lincah menghadapi kemacetan di jalur mudik. Kendaraan roda dua juga memberikan fleksibilitas lebih ketika melintasi jalur padat.

Salah satu contoh produk yang banyak diminati adalah New Honda Beat Deluxe, yang dilengkapi teknologi smart keyless untuk meningkatkan keamanan melalui fitur anti-theft dan immobilizer, sekaligus memberikan kemudahan penggunaan sehari-hari.

Selain kendaraan, perlengkapan praktis selama perjalanan juga menjadi perhatian konsumen. Portable blender misalnya, dapat membantu menyiapkan minuman sehat selama perjalanan mudik yang panjang.

Produk seperti Ninja Blast Portable Blender hadir dengan desain ringkas, fitur anti bocor, serta baterai isi ulang sehingga mudah dibawa bepergian. Selain untuk membuat jus, perangkat ini juga dapat digunakan untuk menghaluskan makanan bayi saat perjalanan atau ketika menginap di rumah keluarga di kampung halaman.

Perangkat untuk Kenyamanan dan Aktivitas Liburan

Selama masa liburan Lebaran, sebagian masyarakat tetap berusaha menjaga aktivitas kebugaran mereka. Untuk itu, perangkat seperti smartwatch olahraga menjadi salah satu produk yang banyak dicari.

Smartwatch seperti Garmin Forerunner dilengkapi fitur GPS dan pelacak aktivitas yang dapat memantau jarak, waktu, kecepatan, hingga ritme saat berlari atau berolahraga. Dengan data tersebut, pengguna dapat tetap memantau perkembangan aktivitas fisik mereka meskipun sedang menikmati masa libur Lebaran.

Perangkat audio juga menjadi kebutuhan penting bagi pemudik yang menggunakan transportasi umum seperti kereta maupun pesawat. Headphone dengan fitur noise-cancelling, seperti Sony Noise-Cancelling Headphones, dapat membantu meredam kebisingan sehingga perjalanan terasa lebih nyaman.

Kebutuhan Rumah dan Persiapan Silaturahmi

Selain kebutuhan perjalanan, berbagai produk rumah tangga juga mengalami peningkatan permintaan menjelang Lebaran. Hal ini tidak terlepas dari kondisi ketika sebagian keluarga harus menjalankan aktivitas rumah tangga tanpa bantuan asisten rumah tangga yang ikut mudik.

Perangkat seperti mesin cuci dua tabung, misalnya dari merek Sanken, dapat membantu pekerjaan rumah tetap praktis dan efisien. Dengan kapasitas yang cukup besar serta konsumsi listrik yang relatif rendah, mesin cuci ini memungkinkan pakaian seluruh anggota keluarga dicuci sekaligus.

Di sisi lain, momen Lebaran juga identik dengan kegiatan bersilaturahmi yang membuat banyak orang ingin tampil maksimal. Produk seperti hair styler multifungsi, misalnya Dyson Airwrap, memungkinkan pengguna menata rambut dengan lebih praktis.

Pengiriman Lebih Praktis

Di akhir rangkaian rekomendasi tersebut, Erika mengingatkan konsumen untuk memperhatikan waktu pemesanan agar produk dapat diterima tepat waktu sebelum Lebaran.

Menurutnya, konsumen kini dapat memanfaatkan berbagai opsi pengiriman cepat seperti instant delivery maupun same day delivery untuk memastikan pesanan tiba sesuai kebutuhan.

“Kini, konsumen dapat memanfaatkan opsi pengiriman instan atau same day untuk memastikan pesanan tiba tepat waktu. Dengan jaringan pengiriman eCommerce yang luas, produk bahkan bisa dikirim langsung ke kampung halaman. Cara ini juga lebih praktis karena pemudik tidak perlu repot membawa oleh-oleh sendiri selama perjalanan,” tandasnya. (H-3)