Keren Banget! Penampilan Hearts2Hearts di Iklan Shopee 9.9 Super Shopping Day Memukau 

Hearts2Hearts(Dok.Istimewa)

SIAPA yang tidak kenal Hearts2Hearts? Girl group rookie dari SM Entertainment yang sukses mencuri perhatian dalam dunia musik sejak debut spektakulernya pada Februari 2025 lalu. Baru baru ini, Hearts2Hearts kembali menjadi sorotan melalui penampilan yang memukau dalam iklan Shopee 9.9 Super Shopping Day. Energi mereka yang fresh dan playful, membuat banyak yang nonton jadi ingin ikutan goyang dan nyanyi bareng!

Kolaborasi antara Shopee dan Hearts2Hearts berhasil menghadirkan sesuatu yang fresh dan cheerful. Dalam iklan berdurasi 30 detik tersebut, Hearts2Hearts membuat iklan semakin hidup melalui energi yang terpancarkan secara natural. Mulai dari visualnya yang on point hingga dinamika chemistry antara member berhasil bikin para penonton dan fans Hearts2Hearts terpikat. Bagaimana tidak? Penonton disuguhkan dengan vokal yang energik dikombinasikan dengan gerakan koreografi yang sangat sinkron.

Sentuhan keceriaan saat bernyanyi lagu ‘Lebih Hemat, Lebih Cepat’, dan gerakan koreografi yang flawless serta kompak benar-benar melengkapi keseluruhan iklan. Bukan hanya menemani telinga dengan jingle yang catchy, tetapi juga memanjakan mata dengan vibe youthful & penuh semangat khas Hearts2Hearts.

Baca juga : Iklan Shopee Terbaru “Lebih Hemat Lebih Cepat”, Belanja Kini Makin Seru & Nempel di Kepala!

Iklan Shopee 9.9 Super Shopping Day bersama Hearts2Hearts dibuka dengan visual keren kedelapan member; Jiwoo, Carmen, Yuha, Stella, Juun, A-na, Ian & Ye-On. Menariknya, selain bernyanyi dan menampilkan koreografi dengan kompak, iklan ini juga menggambarkan scene-scene seperti para member sedang selfie, keseruan berbelanja online dan kegembiraan saat menerima paket, sesuatu yang super dekat dengan kehidupan kita sehari-sehari. Adegan ini bikin penonton relevan banget!

Baca juga : Harbolnas 2023 Catatkan Penjualan Produk Lokal Tertinggi Usai PPKM

Kolaborasi antara Shopee dan Hearts2Hearts dalam tayangan iklan turut meramaikan rangkaian kemeriahan kampanye 9.9 Super Shopping Day. Mulai hari ini hingga 9 September nanti, pengguna Shopee dapat menikmati ragam penawaran menarik seperti Voucher 99% Setiap Hari, SPayLater Cicilan 0% Semua Produk dan Gratis Ongkir RP0.

Sejak penayangan iklan Shopee 9.9 Super Shopping Day bersama Hearts2Hearts diluncurkan melalui media sosial, video iklan yang dibintangi kedelapan member Hearts2Hearts langsung viral. Kolaborasi Shopee bersama Hearts2Hearts menuai banyak pujian dan respon positif dari para penggemar Hearts2Hearts serta Netizen Indonesia,

“Baru kali ini gue save video ads”

“BANGGA BANGET 😭💖”

“Uda 30 x aku ulang min iklannya”

“Kalo iklannya modelan ginii, ga akan aku skip yee min 😭❤️”

“My 8Girls 😍😍😍😍❤️❤️❤️”

“Yaaa~ langsung H2H. Gas Shopee!!!”

“Siap belanja 😍”

Tentunya, siapa sih yang mau kelewatan iklan Shopee 9.9 Super Shopping Day bersama Hearts2Hearts ini? Keseruan ini disambut antusias, bahkan beberapa selebgram dan konten kreator seperti Aurel Hermansyah hingga Raffi Ahmad ikut membagikan ulang iklan ini di sosial media mereka.

Respon positif juga terus berdatangan dan dapat dilihat pada kolom komentar di unggahan Shopee Indonesia. Banyak yang mengakui kalau campaign Shopee bareng Hearts2Hearts jadi “Janji ga bakalan skip iklan 😍😍” dan sukses bikin tangan otomatis klik tombol belanja.



Yang spesial, para fans Hearts2Hearts, turut menyampaikan dukungan dan rasa bangga mereka dalam kolom komentar. Banyak dari mereka memuji visual serta penampilan kedelapan member yang terlihat flawless, sekaligus mengapresiasi Shopee karena berhasil menghadirkan kolaborasi yang terasa fresh, playful, dan begitu dekat dengan hati para penggemar.

Hearts2Hearts, yang dikenal juga sebagai H2H, merupakan girl group di bawah naungan SM Entertainment yang debut pada 24 Februari 2025 dengan single album The Chase. Hearts2Hearts udah nunjukin kalau mereka bukan sekadar rookie biasa. Baru debut, mereka langsung meraih penghargaan Rookie of the Year di Seoul Music Awards (2025) dan Best New Artist di Asia Star Entertainer Awards. Single perdana mereka, The Chase, bahkan sempat masuk ke chart Billboard Global Excl. US. H2H disukai karena karisma para anggotanya, kemampuan vokal dan performa panggung yang kuat, serta konsep mereka yang berfokus pada “menghubungkan hati dengan penggemar” melalui musik.

Saksikan Iklan Shopee 9.9 Super Shopping Day bersama Hearts2Hearts yang sudah bisa disaksikan di kanal Youtube Shopee Indonesia dan berbagai platform media sosial lain nya! & Jangan lupa nikmati rangkaian promo Voucher 99% Setiap Hari, SPayLater Cicilan 0% Semua Produk dan Gratis Ongkir RP0 di Shopee 9.9 Super Shopping Day. Kunjungi https://shopee.co.id/m/9-9 !

