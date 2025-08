Pameran Industri E-commerce akan Datangkan Alibaba Group

Ilustrasi.(Freepik)

Pameran China (Indonesia) International E-commerce Industry Expo 2025 yang akan berlangsung pada 3-5 September 2025 akan berusaha mengundang Alibaba Group. Diketahui Alibaba merupakan perusahaan e-commerce dari Tiongkok.

"Persiapan dari Tiongkok sudah oke dan kami akan berusaha untuk mengundang perusahaan besar di Tiongkok seperti Alibaba Group," kata Director of Department of Trade and Investment Promotion, CCPIT Commercial Sub-council, Jason Xiong, dalam keterangannya, Senin (4/8). Ada lima sektor utama yang akan ada dalam pameran ini yaitu produk e-commerce, produk konsumer elektronik rumah tangga, alat pertanian, refrigerator, hingga mesin produksi.

Sebanyak 300-500 peserta pameran ini akan berpartisipasi dalam pameran itu. "Perusahaan besar dari negara lain juga akan ke Jakarta untuk menghadiri acara kita," imbuh dia.

Ia berharap ada lebih banyak pelaku bisnis Indonesia yang hadir untuk dapat memiliki kesempatan melakukan bisnis bilateral dengan perwakilan usaha dari Tiongkok. Tahun ini, target transaksi business matching dari pameran ini mencapai Rp400 miliar atau naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya senilai Rp200 miliar.

Jason menjelaskan, industri e-commerce di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat. Sebagai pasar terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki basis konsumen yang sangat besar.

Hal tersebut masih ditambah dengan perkembangan yang matang dari berbagai e-commerce yang ada di Indonesia seperti Shopee, Lazada, hingga Tokopedia. "Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan perekrutan peserta pameran, penyempurnaan desain pameran, pengiriman barang, persiapan forum, pertemuan bisnis, hingga studi banding untuk mempersiapkan kesuksesan pameran ini," tutup dia.

Rencananya, pameran tahun ini akan diselenggarakan dengan jumlah area lebih dari 20.000 meter persegi, 500 lebih perusahaan, dengan partisipasi pengunjung diproyeksikan mencapai 30.000 orang. (Ant/I-2)