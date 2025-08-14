Kekuatan Word of Mouth Buka Peluang Pasar Potensial

Ilustrasi(Dok Ist)

DI tengah ketatnya persaingan industri, strategi komunikasi digital jadi salah satu cara untuk mempertahankan konsumen dan mengambil ceruk pasar yang masih potensial. Strategi komunikasi digital itu antara lain melalui kekuatan word of mouth.

"Dengan mengandalkan kekuatan word of mouth, kami mempertahankan ceruk pasar dan mencari peluang lain. Kami dorong pelanggan mau membagikan pengalaman mereka di media sosial untuk memperkuat reputasi merek kami," ujar Direktur Quantum Group Yufardis, di Jakarta, Kamis (14/8).

Dia menjelaskan pihaknya memiliki tim media sosial yang beranggotakan 60 orang dan aktif dalam mengelola konten edukasi, sesi live streaming interaktif, dan kolaborasi dengan kreator dari berbagai bidang seperti kesehatan, parenting, dan home living.

"Pendekatan ini membuat Quantum tak hanya jadi produsen kasur, tetapi juga sumber informasi terpercaya seputar kualitas tidur, kesehatan tulang belakang, dan pemilihan bahan yang aman," kata Yufardis.

Hal itu bahkan diapresiasi pada ajang Indonesia Original Brand (IOB) 2025 yang diselenggarakan Business Digest (Swa Media Group).

Quantum Springbed dari Quantum Group (PT Quantum Tosan Internasional), sebagai produsen kasur dan perlengkapan tidur asli Indonesia, meraih penghargaan untuk dua kategori, kasur busa dan springbed.

"Penghargaan ini jadi bukti kualitas dan inovasi yang konsisten. Dengan kualitas produk yang konsisten dan pengalaman positif, jadi pengakuan atas kepercayaan dan loyalitas konsumen Indonesia terhadap merek lokal," kata Yufardis.

Dia menambahkan prestasi itu tidak hanya ditorehkan di dalam negeri. Sejak satu dekade terakhir, Quantum hadir di Eropa melalui showroom di Praha, Republik Ceko, serta mendistribusikan produk ke Italia, Swiss, dan negara sekitarnya. "Ekspor saat ini menyumbang sekitar 10% penjualan, dengan rencana kami memasuki pasar Amerika Serikat pada 2027," ucapnya.

Meski begitu, lanjut dia, pihaknya tetap menjadikan pasar domestik sebagai prioritas, termasuk memperluas distribusi ke wilayah Papua, Aceh, dan Bali.

"Dengan pabrik seluas 16 hektare di Bogor, serta fasilitas di Makassar dan Banjarmasin, kami siap memenuhi permintaan pasar dengan kapasitas produksi yang mumpuni," tuturnya.

Sejak berdiri pada 1999, Quantum memposisikan diri sebagai penyedia solusi tidur untuk pasar menengah ke atas, dengan 90% bahan baku diproduksi di dalam negeri.

Fokusnya bukan hanya menjual produk, tetapi membangun pengalaman tidur sehat melalui bahan bebas logam berat, desain ergonomis, dan inovasi berkelanjutan.

Salah satu terobosan terbaru adalah Novelty Dual Comfort, kasur dengan dua tingkat kelembutan untuk pasangan dengan preferensi tidur berbeda. Selain itu, Quantum mempopulerkan topper sebagai primadona penjualan serta menghadirkan teknologi kain Cool-to-Touch bekerja sama dengan mitra asal Belgia. (H-2)