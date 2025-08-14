Kekuatan Word of Mouth Buka Peluang Pasar Potensial

Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
DI tengah ketatnya persaingan industri, strategi komunikasi digital jadi salah satu cara untuk mempertahankan konsumen dan mengambil ceruk pasar yang masih potensial. Strategi komunikasi digital itu antara lain melalui kekuatan word of mouth.
"Dengan mengandalkan kekuatan word of mouth, kami mempertahankan ceruk pasar dan mencari peluang lain. Kami dorong pelanggan mau membagikan pengalaman mereka di media sosial untuk memperkuat reputasi merek kami," ujar Direktur Quantum Group Yufardis, di Jakarta, Kamis (14/8).
Dia menjelaskan pihaknya memiliki tim media sosial yang beranggotakan 60 orang dan aktif dalam mengelola konten edukasi, sesi live streaming interaktif, dan kolaborasi dengan kreator dari berbagai bidang seperti kesehatan, parenting, dan home living.
"Pendekatan ini membuat Quantum tak hanya jadi produsen kasur, tetapi juga sumber informasi terpercaya seputar kualitas tidur, kesehatan tulang belakang, dan pemilihan bahan yang aman," kata Yufardis.
Hal itu bahkan diapresiasi pada ajang Indonesia Original Brand (IOB) 2025 yang diselenggarakan Business Digest (Swa Media Group).
Quantum Springbed dari Quantum Group (PT Quantum Tosan Internasional), sebagai produsen kasur dan perlengkapan tidur asli Indonesia, meraih penghargaan untuk dua kategori, kasur busa dan springbed.
"Penghargaan ini jadi bukti kualitas dan inovasi yang konsisten. Dengan kualitas produk yang konsisten dan pengalaman positif, jadi pengakuan atas kepercayaan dan loyalitas konsumen Indonesia terhadap merek lokal," kata Yufardis.
Dia menambahkan prestasi itu tidak hanya ditorehkan di dalam negeri. Sejak satu dekade terakhir, Quantum hadir di Eropa melalui showroom di Praha, Republik Ceko, serta mendistribusikan produk ke Italia, Swiss, dan negara sekitarnya. "Ekspor saat ini menyumbang sekitar 10% penjualan, dengan rencana kami memasuki pasar Amerika Serikat pada 2027," ucapnya.
Meski begitu, lanjut dia, pihaknya tetap menjadikan pasar domestik sebagai prioritas, termasuk memperluas distribusi ke wilayah Papua, Aceh, dan Bali.
"Dengan pabrik seluas 16 hektare di Bogor, serta fasilitas di Makassar dan Banjarmasin, kami siap memenuhi permintaan pasar dengan kapasitas produksi yang mumpuni," tuturnya.
Sejak berdiri pada 1999, Quantum memposisikan diri sebagai penyedia solusi tidur untuk pasar menengah ke atas, dengan 90% bahan baku diproduksi di dalam negeri.
Fokusnya bukan hanya menjual produk, tetapi membangun pengalaman tidur sehat melalui bahan bebas logam berat, desain ergonomis, dan inovasi berkelanjutan.
Salah satu terobosan terbaru adalah Novelty Dual Comfort, kasur dengan dua tingkat kelembutan untuk pasangan dengan preferensi tidur berbeda. Selain itu, Quantum mempopulerkan topper sebagai primadona penjualan serta menghadirkan teknologi kain Cool-to-Touch bekerja sama dengan mitra asal Belgia. (H-2)
Identitas mesin kini menjadi bagian integral dalam ekosistem digital Indonesia—dari aplikasi perbankan, sistem pemerintahan, hingga layanan e-commerce.
Menurutnya, ada lima hal yang ditekankan bagi peserta yakni multimedia dan broadcasting, mikrotik, psikologi pendidikan, teknologi artificial intelligence (AI), dan jurnalistik.
PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) atau Sspace terus merealisasikan ekspansi bisnis ke segmen event and exhibition. Itu dilakukan melalui tranformasi Sspace Musik dari TV Kereta ke ruang publik.
Ketua IBLAM School of Law, Prof Angkasa menegaskan bahwa pendidikan hukum tidak bisa stagnan di tengah era yang bergerak cepat.
Tidak hanya memberikan training, Coding Camp juga akan mendukung penyerapan kerja para lulusan melalui Event Bursa Kerja daring.
Kondisi dunia yang sangat dinamis sekarang ini salah satunya akibat gejolak militer serta persaingan dagang, membutuhkan strategi yang jitu dalam pemasaran lokal dan global.
Memahami perilaku konsumen sangat penting guna mengidentifikasi segmen pasar potensial secara lebih presisi.
KIT Global menunjukkan video marketing yang didukung AI dan kolaborasi dengan influencer mampu memberikan hasil kampanye yang luar biasa, terutama di momen-momen penting.
Sebuah produk akan diingat dan menjadi identitas suatu kelompok, setidaknya bila memenuhi tiga unsur.
The 19th MarkPlus Conference (MPC) 2025 sukses digelar di The Ritz-Carlton Jakarta dengan tema "Reimagining Marketing: Technology, People, and Impact".
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved