Era Media Sejahtera Bawa Space Musik dari TV Kereta ke Ruang Publik

Era Media Sejahtera bawa Sspace Musik dari TV Kereta Hadir ke Panggung(Sspace)

PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) atau Sspace terus merealisasikan ekspansi bisnis ke segmen event and exhibition. Itu dilakukan melalui tranformasi Sspace Musik dari TV Kereta Hadir ke Panggung.

Intellectual Property (IP) terbaru perusahaan media luar ruang berbasis teknologi ini resmi meluncur di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta. PT Era Media Sejahtera Tbk berinovasi dari penayangan video musik musisi Indonesia di layar TV Kereta menjadi platform live performance di ruang publik.

"Langkah ini membuat Sspace Musik memperluas akses panggung bagi musisi lokal dan menghubungkan mereka langsung dengan masyarakat," kata Direktur Utama PT Era Media Sejahtera Tbk Vicktor Aritonang dalam keterangan tertulis, Kamis (7/8).

Sspace Musik sejatinya merupakan sebuah kolaborasi strategis antar berbagai pihak. Mulai dari Sspace sebagai inisiator media transit dan promotor. Labelers, yang mewakili industri music lokal dan nasional. Serta PT Integrasi Transit Jakarta (ITJ) sebagai penyedia dan pengelola ruang publik transportasi.

"Inisiatif ini hadir untuk memperkuat ekosistem seni dan budaya kota melalui pemanfaatan ruang publik yang kreatif dan berkelanjutan," terang Vicktor.

Sspace Musik dari TV Kereta Hadir ke Panggung menghadirkan penampilan beberapa musisi Indonesia seperti Indra Sinaga, Maysha Juan, DNanda, Alika Shafira, dan Tonewaves. Para musisi itu tampil apik memeriahkan acara yang ramai pengunjung, cuaca mendukung, dan atmosfer komunitas yang hidup di ruang terbuka.

Vicktor pun menegaskan, Sspace Musik akan hadir sebagai acara rutin setiap bulan, dengan penampilan musisi yang dikurasi dan format yang dinamis. Bahkan dia berharap, inovasi itu juga bisa menjadi wadah promosi brand.

"Ke depan, Sspace Musik juga akan menjadi platform promosi kreatif bagi berbagai brand yang ingin terhubung dengan audiens urban dan komunitas musik secara lebih autentik di ruang publik," tuturnya.

Sebelumnya, ekspansi PT Era Media Sejahtera Tbk ke event and exhibition telah tertuang dalam kemasan Campus Beauty Fair yang sukses digelar di Atrium Binus Alam Sutera pada 24-28 Februari 2025. Saat itu, Perseroan berhasil menggaet 14 merek kecantikan ternama seperti seperti Wardah, Casablanca, Nutrafor, Kallosa, Pocky, Azzura, Giv, Promag, Axis, Fumiko, Whitelab, Skin+ Clinic, Makarizo, dan Angel Aligner. (E-3)