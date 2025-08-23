Xapiens Gelar Acara TecXperience Day, Tawarkan Visi Menjadi Mitra Solusi di Industri Teknologi

PT Xapiens Teknologi Indonesia (Xapiens), menggelar acara bertajuk "TecXperience Day" di Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, pada 21 Agustus 2025. (MI/Bimo Aria Seno)

PT Xapiens Teknologi Indonesia (Xapiens), menggelar acara bertajuk "TecXperience Day" di Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, pada 21 Agustus 2025.

Melalui acara ini Xapiens berkomitmen menghadirkan solusi dan peluang kolaborasi di indutri teknologi. Terdapat dua isu penting yang menjadi sorotan utama, yaitu percepatan transformasi dan keamanan siber.

Pada kesempatan ini juga, Xapiens memperkenalkan Xapiens Cyber Defense Center yaitu sebuah ekosistem keamanan siber proaktif secara real time.

Baca juga : Perkuat Pasar Indonesia, Cognex Hadirkan Pusat Layanan di Bekasi

Xapiens Cyber Defense Center dirancang untuk memberikan perlindungan siber secara fleksibel dan efisien melalui protokol yang dijalankan oleh tim ahli.

Sebagai perusahaan yang ahli di bidang teknologi, Xapiens menawarkan visi menjadi mitra solusi bagi para klien dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat. Xapiens menekankan bahwa teknologi adalah sebuah perjalanan, dan komunikasi yang baik sangat penting untuk mendukung perubahan tersebut.

Presiden Director Xapiens, Muhammad Nursahid, mengungkapkan, “Kami percaya teknologi adalah kunci utama setiap perusahaan untuk bersaing dan berkembang. Karena itu, Xapiens hadir sebagai mitra yang menyediakan solusi teknologi informasi dan komunikasi (ICT) serta solusi industri secara holistik.”

Baca juga : Sinergi Teknologi dan Industri Hadapi Tantangan Energi

Perusahaan yang didirikan pada tahun 2018 ini memiliki sejumlah layanan mencakup berbagai aspek teknologi, dengan fokus utama pada:

1. Dukungan IT

Xapiens menyediakan solusi teknologi yang mendukung operasional klien, membantu klien mengoptimalkan efektivitas dan produktivitas harian.



2. Keamanan siber (Cyber security)

Xapiens menjadikan keamanan siber sebagai salah satu fokus utamanya. Menawarkan layanan "Cyber Defense Center" yang mencakup respon terhadap ancaman siber, pemantauan sinyal ancaman secara intensif, dan dukungan kepada klien dalam hal keamanan siber lainnya.

Tidak hanya itu Xapiens juga berkomitmen memberikan solusi bisnis berorientasi pada hasil. Xapiens menegaskan perannya bukan hanya sebagai penyedia teknologi, tetapi juga sebagai mitra pertumbuhan bisnis.

Nursahid, menerangkan bahwa Xapiens memiliki komitmen untuk menyediakan solusi yang spesifik dan relevan. "Teknologi terbaik bukanlah yang paling canggih atau yang paling mahal, melainkan yang paling tepat digunakan dan bermanfaat untuk mendukung efektivitas dan produktivitas", ujarnya.

Sebagai mitra solusi teknologi, Xapiens tidak hanya berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Xapiens tidak menutup kemungkinan berkolaborasi dengan UMKM, terutama yang sedang dalam masa transisi menuju skala yang lebih besar.

Xapiens menyadari bahwa ketika sebuah usaha berkembang dari skala menengah, kebutuhannya akan meningkat secara signifikan.

“Melalui Xapiens TecXperience Day dan Cyber Defense Center terbaru, kami ingin menghadirkan momentum bagi lintas industri untuk mengadopsi inovasi sekaligus memperkuat fondasi keamanan digital. Dengan pengalaman lebih dari satu dekade dan dukungan mitra teknologi kelas dunia, fokus utama Xapiens adalah menyederhanakan proses, memaksimalkan produktivitas, dan membantu bisnis tumbuh lebih tangguh di tengah disrupsi,” tutup Nursahid. (Z-1)