Sinergi Teknologi dan Industri Hadapi Tantangan Energi

Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
SINERGI antara teknologi dan kesadaran kolektif industri dalam menghadapi tantangan krisis energi dan perubahan iklim dinilai penting.
"Efisiensi energi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan," kata Johnny Zhou, Director of BROAD Indonesia, dalam keterangannya, Rabu (7/8).
Karena itu, pihaknya menggelar User Summit 2025 di Jakarta, hari ini. Melalui solusi inovatif yang dikembangkan, perusahaan itu berupaya menjadi mitra strategis bagi para pengguna akhir di Indonesia dalam upaya mereka mewujudkan operasi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Acara itu menghadirkan sesi presentasi teknologi, studi kasus, dan forum diskusi interaktif yang membahas strategi pengurangan jejak karbon serta pemanfaatan teknologi HVAC terbaru.
User Summit 2025 juga menjadi wadah networking yang kuat, memungkinkan peserta saling bertukar pengalaman, menjajaki potensi kemitraan, serta membangun kolaborasi menuju transisi energi yang lebih berkelanjutan.
Ada pula pemberian Company Emissions Reduction Awareness Award kepada PT Suparma Tbk atas inisiatif mereka dalam menerapkan teknologi air conditioning (AC) dari penyedia solusi pendingin ramah lingkungan berbasis lithium bromide solution itu guna mengurangi konsumsi energi di fasilitas produksinya. (Ant/I-2)
