Pasar Apple Tergerus, Kompetisi Memaksa Percepatan Inovasi

Ilustrasi.(freepik)

PASAR perusahaan teknologi raksasa Apple menghadapi tantangan paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pangsa pasar Iphone di Amerika Serikat turun dari 56% menjadi 49%. Sementara merek asal Korea, Samsung, melonjak dari 23% menjadi 31% pada Kuartal 2 tahun 2025.

Ini merupakan penurunan pangsa pasar kuartalan terbesar bagi Apple dalam lebih dari satu dekade, yang terjadi saat perusahaan telah menjual lebih dari 2,3 miliar Iphone sejak 2007, tetapi menghadapi kritik bahwa desainnya secara relatif tidak berubah sejak 2017.

Penaikan Samsung secara spesifik berasal dari perangkat lipat dan ponsel kelas menengah seri Galaxy A. Kini, Apple pun merespons dengan merencanakan perilisan Iphone Air dan model lipat, yang kini tengah menjadi rumor produk terbaru merek tersebut.

Diversifikasi perangkat keras Apple yang menjadi rumor, termasuk desain tipis premium dan teknologi lipat, sejalan dengan strategi sukses Samsung dalam menawarkan beragam faktor bentuk pada berbagai titik harga. Percepatan Apple dalam melakukan perubahan desain ini menunjukkan perusahaan menyadari bahwa pembaruan bertahap tidak lagi cukup untuk mempertahankan posisi dominannya dari para pesaing yang berhasil memperluas pilihan konsumen dalam faktor bentuk smartphone. (H-4)