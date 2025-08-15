Pemanfaatan Inovasi Digital Ciptakan Nilai Baru Sektor Manufaktur

Ilustrasi(Dok Ist)

PEMANFAATAN inovasi digital diperlukan untuk mendorong transformasi industri dan menciptakan nilai baru pada sektor manufaktur dan sektor lainnya.

Hal itu misalnya diterapkan PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP), salah satu produsen baja terintegrasi di Indonesia, yang terungkap pada sesi Fireside Chat bertema Tech: Next is Now dalam ajang Katalis Program Showcase sebagai rangkaian Indonesia Australia Prosperity Expo 2025.

GRP diwakili Ivan Widjaksono, Director of Supply Chain Management and Digital, memaparkan pengalaman perusahaan dalam mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan. “Transformasi digital memberikan kami alat untuk bekerja lebih efisien, merespons kebutuhan pelanggan, dan selaras dengan praktik terbaik global,” ujar Ivan.

”Kami melihat keterkaitan erat antara digitalisasi dan keberlanjutan. Semakin akurat dan berbasis data proses yang kami jalankan, semakin besar dampak positif yang dapat kami hasilkan, baik bagi kinerja perusahaan maupun lingkungan,” tambahnya.

Dia menerangkan sebagai bagian dari komitmen terhadap kualitas dan keberlanjutan, GRP memastikan produk-produknya memenuhi standar internasional, khususnya di pasar Australia.

Perusahaan memiliki Environmental Product Declaration (EPD) yang diverifikasi pihak independen, berisi informasi dampak lingkungan produk baja GRP sepanjang siklus hidupnya, mulai dari bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga akhir masa pakai.

"EPD ini mendukung penerapan konstruksi berkelanjutan dan membantu produk GRP memenuhi kriteria proyek bangunan hijau," ucapnya.

Dia melanjutkan GRP juga mengantongi sertifikasi dari Australasian Certification Authority for Reinforcing and Structural Steels (ACRS). Sertifikasi ini memastikan produk GRP telah melalui audit menyeluruh pada bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir, serta memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang berlaku di Australia dan Selandia Baru.

"Partisipasi GRP dalam Katalis Program Showcase ini menjadi bukti komitmen perusahaan terhadap inovasi digital, keberlanjutan, dan kemitraan strategis untuk memperkuat masa depan industri Indonesia," pungkas Ivan.

Kegiatan yang diselenggarakan IA-CEPA ECP Katalis Economic Cooperation Program ini dibuka resmi oleh Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti. Katalis, yang diluncurkan pada 2020, merupakan inisiatif bersama di bawah Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) untuk memaksimalkan potensi kerja sama ekonomi kedua negara, Indonesia dan Australia.

Program ini mendorong partisipasi sektor swasta, memperluas akses pasar, mengintegrasikan rantai pasok, serta mempromosikan pertumbuhan inklusif. Memasuki fase lima tahun berikutnya, Katalis juga menekankan kesetaraan gender, inklusi sosial, dan pengembangan berbasis inovasi.

Director of Katalis Paul Bartlett menyampaikan selama lima tahun terakhir Katalis bekerja sama dengan pemerintah dan industri untuk memaksimalkan potensi IA-CEPA.

”Kami membantu mewujudkan niat bisnis menjadi kemitraan nyata yang mendorong kemakmuran bersama, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan inklusif. Memasuki fase selanjutnya, kami akan memperkuat fondasi yang sudah ada dan tetap selaras dengan prioritas ekonomi serta pembangunan kedua negara,” ucapnya. (H-2)