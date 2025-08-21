Australia dan Indonesia Memperkuat Kerja Sama Siber

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
DUTA Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang diperbarui tentang Peningkatan Keamanan Siber dan Kerja Sama Teknologi Kritikal di Jakarta, Rabu (20/8).
Australia dan Indonesia bekerja sama erat di bidang siber untuk membangun ketahanan siber dan melindungi dari kerentanan yang berdampak pada keamanan nasional, kesejahteraan ekonomi, dan stabilitas internasional kedua negara.
“Di dunia yang semakin terhubung, ancaman siber tidak mengenal batas. Sebagai mitra, kemampuan kedua negara kita untuk merespons secara efektif bergantung pada kerja sama yang erat, rasa saling percaya, dan keahlian bersama,” ujar Duta Besar Brazier.
“MoU yang diperbarui ini merupakan cerminan dari kemitraan jangka panjang kita dalam isu-isu siber dan teknologi kritikal serta komitmen bersama kita untuk mendukung kawasan yang aman, terlindungi, dan sejahtera.”
“MoU ini menunjukkan pentingnya upaya yang dilakukan kedua negara dalam membangun ketahanan siber dan melindungi infrastruktur kritikal,” kata Duta Besar Brazier.
Setelah acara penandatanganan, para pejabat dari kedua negara bertemu dalam Indonesia-Australia Cyber Policy Dialogue.
Dialog ini merupakan kesempatan untuk diskusi kolaboratif tentang isu-isu siber dan teknologi kritikal, serta bertukar wawasan dan menjajaki peluang untuk inisiatif pengembangan kapasitas bersama yang bertujuan membangun ketahanan siber. (Z-1)
NCC 2025 menggandeng Gerakan Pemuda Ansor sebagai mitra strategis dalam memperluas literasi dan kesadaran keamanan siber hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
Dunia esports dan industri keamanan siber Indonesia memasuki era baru melalui kolaborasi strategis.
BADAN Usaha Milik Ansor (BUMA), melalui anak usaha PT Sahabat Kokoh Teknologi, menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi asal Singapura, Toffs Technologies.
Ancaman dari pelaku kejahatan siber berkembang jauh lebih cepat dibanding perkembangan kerangka kerja keamanan tradisional
Laporan Lanskap Ancaman Siber 2025 disusun berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Ensign dari seluruh kawasan Asia Pasifik sepanjang tahun 2024, termasuk Indonesia.
Xapiens berkomitmen menghadirkan solusi dan peluang kolaborasi di indutri teknologi.
Tiga entitas besar di bidang pengembangan talenta, teknologi, dan transformasi organisasi kini resmi melebur dalam satu identitas baru bernama KTM Solutions.
Transformasi digital memberikan alat untuk bekerja lebih efisien, merespons kebutuhan pelanggan, dan selaras dengan praktik terbaik global.
Pameran Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) Indonesia 2025 kembali digelar di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran.
Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) kini tidak hanya soal kecepatan dan efisiensi, tetapi juga bagaimana teknologi ini mampu memahami manusia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved