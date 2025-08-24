Harga Bensin di Rusia Pecahkan Rekor Tertinggi akibat Serangan Drone Ukraina

Ilustrasi(TASS)

HARGA bensin di Rusia melonjak ke rekor tertinggi. Hal itu menyusul gelombang serangan drone Ukraina terhadap kilang minyak dan infrastruktur energi Moskow.

Sepanjang Agustus, sedikitnya 10 fasilitas energi utama Rusia menjadi sasaran, termasuk kilang raksasa Lukoil di Volgograd dan kilang besar di Saratov serta Rostov. Menurut intelijen Ukraina, fasilitas yang diserang menyumbang lebih dari 44 juta ton produk per tahun, atau sekitar 10% kapasitas nasional.

Dampaknya langsung terasa. Sejumlah wilayah Rusia, termasuk Krimea, mulai mengalami kelangkaan bensin. Gubernur Krimea yang ditunjuk Moskow, Sergey Aksyonov, menyebut penyebabnya sebagai “masalah logistik”, namun berjanji pemerintah sedang berupaya menstabilkan pasokan dan harga.

Di sisi lain, kelompok pro-Ukraina Yellow Ribbon di Krimea menyebut hilangnya bensin sebagai bukti efektivitas serangan drone terhadap ekonomi Rusia.

Meski pemerintah telah melarang ekspor bensin sejak Juli, harga tetap melambung. Di bursa St. Petersburg, harga grosir naik hampir 10% hanya dalam sebulan, dan 50% sejak awal tahun. Kenaikan ini turut membebani konsumen, terutama di wilayah timur jauh Rusia.

Militer Rusia relatif tidak terdampak karena lebih banyak menggunakan diesel, yang pasokannya stabil. Namun, bagi masyarakat sipil, krisis ini diperkirakan akan bertahan setidaknya hingga satu bulan ke depan.

Strategi Ukraina

Dengan tekanan berat di garis depan, Ukraina makin gencar memanfaatkan serangan jarak jauh menggunakan drone dan rudal. Kyiv mengklaim serangan tahun ini telah menimbulkan kerugian hingga USD 74 miliar bagi Rusia.

Selain mengganggu pasokan domestik, Ukraina juga menarget jalur ekspor. Pekan lalu, drone mereka menghantam pipa Druzhba yang menyalurkan minyak Rusia ke Hongaria dan Slovakia, memicu protes kedua negara ke Uni Eropa.

Untuk memperkuat serangan jarak jauh, Ukraina baru saja memperkenalkan rudal jelajah buatan dalam negeri bernama Flamingo, dengan hulu ledak seberat 1.150 kg. Para analis menilai senjata ini bisa memberi dampak signifikan pada infrastruktur energi Rusia.

Meski tidak diperkirakan membuat ribuan SPBU Rusia kehabisan pasokan, gangguan ini diprediksi memperparah inflasi dan memperpanjang larangan ekspor bensin, seiring upaya Kremlin menjaga stabilitas harga di dalam negeri. (CNN/Z-2)