Trump: Mustahil Ukraina Peroleh kembali Krimea dan Masuk NATO

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyinggung sejumlah isu penting terkait perundingan damai Ukraina-Rusia usai bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Dalam wawancara dengan Fox News, Selasa (19/8), Trump menilai tidak mungkin Ukraina bisa berharap Krimea, yang dianeksasi Rusia pada 2014, kembali ke Kyiv. Menurutnya, hal itu mustahil terwujud meski Zelensky meminta bantuan AS.
"Mereka masuk dan berkata, 'Kami ingin Krimea kembali.' Itu di awal. Hal lain yang mereka katakan adalah, 'Kami ingin menjadi anggota NATO.' Nah, kedua hal itu mustahil," kata Trump dikutip CNBC News, Rabu (20/8).
Trump juga menolak niat Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Dia menegaskan bahwa hal itu merupakan garis merah bagi Rusia sejak era Uni Soviet hingga sekarang. "Itu selalu dilarang, baik di masa Uni Soviet maupun sekarang dengan Rusia. Rusia selalu menekankan bahwa mereka tidak ingin musuh berada di perbatasannya," sebut Trump.
Krimea, yang mayoritas penduduknya etnis Rusia, memilih bergabung dengan Federasi Rusia setelah lengsernya Presiden Ukraina Viktor Yanukovych. Langkah itu membuka jalan bagi kelompok nasionalis Ukraina mengambil alih kekuasaan.
Moskow berulang kali menyebut perlakuan Kyiv terhadap warga Ukraina berbahasa Rusia serta keinginan Ukraina masuk NATO sebagai alasan utama konflik.
Trump sempat menggulirkan ide tukar-menukar wilayah sebagai jalan diplomasi untuk menghentikan perang. Namun, dia kembali menegaskan bahwa Kyiv tidak akan bisa mendapatkan Krimea.
Zelensky sebelumnya menolak keras tawaran konsesi teritorial dengan menegaskan bahwa Konstitusi Ukraina tidak mengizinkan penyerahan wilayah atau perdagangan tanah. Meskipun demikian, dia mengakui isu pertukaran wilayah masuk dalam agenda pembicaraan terakhir di Gedung Putih.
Di sisi lain, Rusia menegaskan hanya akan menerima kesepakatan damai yang menyelesaikan akar konflik. Syarat yang mereka ajukan antara lain Ukraina harus melepaskan ambisi bergabung dengan NATO, melakukan demiliterisasi dan mengakui realitas teritorial saat ini.
Termasuk status Krimea serta empat wilayah lain, yakni Donetsk, Lugansk, Kherson, dan Zaporozhye yang menyatakan bergabung dengan Rusia pada 2022. (I-2)
Latihan militer gabungan Super Garuda Shield menyatukan lebih dari 6.000 pasukan dari 13 negara peserta.
Penggunaan senjata hanya diizinkan sebagai langkah terakhir dan terbatas pada situasi ancaman kematian atau cedera serius.
AFE menyoroti minimnya transparansi dan komunikasi dari pihak La Liga mengenai rencana membawa pertandingan domestik ke luar negeri.
AS memperluas upaya untuk menghambat Pengadilan Pidana Internasional atas penuntutannya terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Isu penolakan udang asal Indonesia asal AS itu menjadi sorotan penting bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petambak, industri pengolahan, eksportir, hingga pemerintah.
Media internasional menyoroti langkah strategis diplomasi Presiden Prabowo Subianto yang berhasil menurunkan tarif perdagangan Amerika Serikat (AS) terhadap produk Indonesia.
Presiden AS Donald Trump mengirim pesan dukungan kepada Ukraina yang merayakan Hari Kemerdekaan ke-34.
Dalam pidato peringatan Hari Kemerdekaan, Presiden Volodymyr Zelensky menegaskan Ukraina akan terus berjuang demi kebebasan dan perdamaian yang adil.
Pada akhir 1990-an, dia menilai ada perbedaan antara percaya kepada Tuhan dan agama yang terorganisasi.
Harga bensin di Rusia tembus rekor tertinggi usai serangan drone Ukraina menghantam kilang minyak dan infrastruktur energi.
Bagi Putin, tidak ada alasan untuk mengalah.
Trump menilai akan lebih baik jika Putin dan Zelensky bertemu lebih dulu tanpa dirinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved