Lavrov Tak Pastikan Pertemuan Putin-Zelensky, Kremlin Masih Hati-Hati Soal Dialog Ukraina

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
MENTERI Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menolak berkomitmen pada rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Meski Ia tidak sepenuhnya menutup pintu untuk pembicaraan lanjutan.
Dalam pernyataannya kepada media pemerintah Rusia, Lavrov bersikap berhati-hati soal kemungkinan pertemuan bilateral yang sebelumnya didorong oleh Presiden AS Donald Trump.
“Setiap kontak yang melibatkan pejabat tinggi harus dipersiapkan dengan sangat hati-hati,” kata Lavrov, Selasa.
Ia menambahkan, “Kami tidak menolak bentuk kerja sama apa pun, baik bilateral maupun trilateral,” namun tetap tidak memberikan kepastian.
Trump sebelumnya menggelar pertemuan dengan Zelensky dan sejumlah pemimpin Eropa di Gedung Putih pada Senin, lalu berbicara lewat telepon dengan Putin untuk membahas peluang pertemuan antara kedua pemimpin.
Sejauh ini, Kremlin hanya menyatakan siap “meningkatkan level” delegasi yang dikirim ke pembicaraan dengan Ukraina, tanpa menjelaskan apakah hal itu berarti Putin bersedia bertemu langsung dengan Zelensky. (CNN/Z-2)
Bagi Putin, tidak ada alasan untuk mengalah.
PRESIDEN AS Donald Trump menyinggung sejumlah isu penting terkait perundingan damai Ukraina-Rusia usai bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Jenderal Dan Caine dijadwalkan bertemu pemimpin militer Eropa di Washington untuk membahas opsi damai bagi Ukraina.
Donald Trump dorong dialog langsung antara Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky untuk akhiri perang. Namun, Kremlin meremehkan spekulasi pertemuan.
PRESIDEN Prancis Emmanuel Macron menegaskan keraguannya bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin siap mengakhiri perang di Ukraina.
Presiden AS Donald Trump mengirim pesan dukungan kepada Ukraina yang merayakan Hari Kemerdekaan ke-34.
Dalam pidato peringatan Hari Kemerdekaan, Presiden Volodymyr Zelensky menegaskan Ukraina akan terus berjuang demi kebebasan dan perdamaian yang adil.
Bagi Putin, tidak ada alasan untuk mengalah.
Trump menilai akan lebih baik jika Putin dan Zelensky bertemu lebih dulu tanpa dirinya.
PRESIDEN AS Donald Trump menyinggung sejumlah isu penting terkait perundingan damai Ukraina-Rusia usai bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Jenderal Dan Caine dijadwalkan bertemu pemimpin militer Eropa di Washington untuk membahas opsi damai bagi Ukraina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved