Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

Lavrov Tak Pastikan Pertemuan Putin-Zelensky, Kremlin Masih Hati-Hati Soal Dialog Ukraina

Thalatie K Yani
20/8/2025 06:00
Menlu Rusia Sergey Lavrov menolak memastikan rencana pertemuan antara Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky. (Media Sosial X)

MENTERI Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menolak berkomitmen pada rencana pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Meski Ia tidak sepenuhnya menutup pintu untuk pembicaraan lanjutan.

Dalam pernyataannya kepada media pemerintah Rusia, Lavrov bersikap berhati-hati soal kemungkinan pertemuan bilateral yang sebelumnya didorong oleh Presiden AS Donald Trump.

“Setiap kontak yang melibatkan pejabat tinggi harus dipersiapkan dengan sangat hati-hati,” kata Lavrov, Selasa.

Baca juga : Kremlin Meremehkan Rencana Pertemuan Putin-Zelensky, Trump Dorong Dialog Langsung untuk Perdamaian Ukraina

Ia menambahkan, “Kami tidak menolak bentuk kerja sama apa pun, baik bilateral maupun trilateral,” namun tetap tidak memberikan kepastian.

Trump sebelumnya menggelar pertemuan dengan Zelensky dan sejumlah pemimpin Eropa di Gedung Putih pada Senin, lalu berbicara lewat telepon dengan Putin untuk membahas peluang pertemuan antara kedua pemimpin.

Sejauh ini, Kremlin hanya menyatakan siap “meningkatkan level” delegasi yang dikirim ke pembicaraan dengan Ukraina, tanpa menjelaskan apakah hal itu berarti Putin bersedia bertemu langsung dengan Zelensky. (CNN/Z-2)



Editor : Thalatie Yani
