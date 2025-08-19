Rusia Bombardir Ukraina Tengah setelah Pertemuan Trump-Zelensky Berakhir

Gambar ilustrasi: Pertahanan udara Ukraina menembaki drone Rusia pada dini hari 31 Juli 2024, di lokasi yang tidak disebutkan di Ukraina, di tengah perang skala penuh Rusia melawan Ukraina.(Presiden Volodymyr Zelensky/Telegram)

RUSIA melancarkan serangkaian serangan rudal dan pesawat nirawak terhadap kota-kota di Ukraina, Selasa (19/8), beberapa jam setelah pertemuan Presiden Volodymyr Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih berakhir. Kedua kepala negara berfokus pada isu utama jaminan keamanan jangka panjang bagi Ukraina.

Ledakan dilaporkan terjadi di Kota Kremenchuk ketika Rusia meluncurkan rudal balistik yang menghantam wilayah tengah negara itu. Beberapa rudal balistik dan puluhan pesawat nirawak dilaporkan digunakan dalam serangan tersebut.

Infrastruktur energi kemungkinan menjadi target serangan, lapor media lokal.

Baca juga : Trump Serukan Putin untuk Berhenti Serang Kyiv, Zelensky Tekankan Pentingnya Gencatan Senjata

Belum ada informasi yang tersedia mengenai tingkat kerusakan yang ditimbulkan atau apakah ada korban jiwa yang dilaporkan.

Angkatan Udara Ukraina mengatakan kota-kota yang terletak lebih dekat dengan garis depan, termasuk Kharkiv dan Poltava, juga berada di bawah ancaman serangan rudal.

Serangan terbaru Rusia tersebut terjadi di tengah upaya intensif Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan damai antara Moskow dan Kiev.

Baca juga : Putin: Perang Ukraina Tak Akan Terjadi Jika Trump Jadi Presiden pada 2022

Kremenchuk terletak di Oblast Poltava di Ukraina tengah. Kota ini terletak sekitar 100 kilometer (63 mil) dari Poltava dan sekitar 260 kilometer (160 mil) dari Kiev, Ibu Kota Ukraina.

Peringatan serangan udara kemudian dikeluarkan di wilayah lain di Ukraina, termasuk Kiev, di tengah ancaman serangan rudal balistik yang terus berlanjut.

Serangan tersebut terjadi hanya beberapa jam setelah Zelensky menyelesaikan pembicaraan dengan Trump dan para pemimpin Eropa di Gedung Putih di tengah perundingan damai yang sedang berlangsung.

Menurut Trump, para pemimpin tersebut telah mencapai kemajuan dalam konsensus mengenai jaminan keamanan bagi Ukraina dalam perangnya melawan Rusia.

‘Selama pertemuan tersebut, kami membahas jaminan keamanan untuk Ukraina, yang akan diberikan oleh berbagai negara Eropa, dengan koordinasi bersama Amerika Serikat,’ tulis Trump di Truth Social.

Trump bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus lalu. Meskipun tidak ada kesepakatan damai resmi yang dicapai selama pertemuan tiga jam mereka di Anchorage, Trump kemudian mengatakan mereka telah mencapai kemajuan dan ‘sebagian besar sepakat’ mengenai jaminan keamanan untuk Ukraina dan pertukaran wilayah. (The Kyiv Independent/B-3)