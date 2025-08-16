Putin: Perang Ukraina Tak Akan Terjadi Jika Trump Jadi Presiden pada 2022

Headline
PRESIDEN Rusia Vladimir Putin mengatakan perang di Ukraina tidak akan terjadi jika Donald Trump menjadi presiden pada 2022. Ia juga mengungkapkan pada 2022 dirinya sempat mencoba meyakinkan Presiden Joe Biden untuk mencegah situasi berkembang hingga memicu aksi militer besar-besaran.
“Presiden Trump dan saya telah membangun kontak yang baik, bersifat profesional, dan saling percaya. Saya yakin, semakin cepat kita melanjutkan jalur ini, semakin cepat kita dapat mengakhiri konflik di Ukraina,” ujar Putin usai pertemuan bilateral di Anchorage, Alaska, Jumat (15/8).
Dalam jumpa pers usai pertemua, Trump menyatakan dirinya dan Putin telah membuat “kemajuan besar”. Meski begitu, Trump menegaskan belum ada kesepakatan final.
“Kami mengadakan pertemuan yang sangat produktif dan menyepakati banyak hal. Kami belum sampai pada tujuan, tapi peluangnya sangat besar,” kata Trump usai KTT tersebut.
Ia berencana segera menghubungi NATO, sejumlah pemimpin terkait, dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk melaporkan hasil pertemuan.
Trump menekankan Ukraina harus menyetujui poin-poin yang dibahas bersama Menteri Luar Negeri Marco Rubio, utusan khusus Steve Witkoff, dan pejabat AS lainnya dengan Putin. Namun, ia tidak merinci kerangka kesepakatan yang dimaksud.
Baik Trump maupun Putin tidak menjawab pertanyaan media setelah memberikan pernyataan singkat. Putin berbicara sekitar delapan menit, sementara Trump hanya sekitar empat menit, lebih singkat dari konferensi persnya biasanya.
Di sisi lain, anggota parlemen Ukraina Oleksiy Goncharenko menilai pertemuan ini justru memberi Putin lebih banyak waktu, karena tidak ada kesepakatan gencatan senjata atau deeskalasi yang dicapai. (CNN/Z-2)
