Patahan Tintina di Kanada Berpotensi Picu Gempa Besar

SEBUAH studi terbaru mengungkap Patahan Tintina di wilayah terpencil utara Kanada berpotensi memicu gempa bumi berkekuatan besar. Sebelumnya, patahan sepanjang 1.000 km dari British Columbia hingga Alaska ini dianggap tidak aktif selama 40 juta tahun.
Penelitian tim Universitas Victoria menemukan segmen sepanjang 130 km dekat Dawson City yang menunjukkan jejak beberapa gempa besar dalam 2,6 juta tahun terakhir. Menggunakan data topografi resolusi tinggi dari satelit, pesawat, dan drone, para ilmuwan berhasil mengidentifikasi fault scarps yang selama ini tersembunyi di bawah hutan lebat dan endapan glasial.
Analisis menunjukkan formasi glasial berusia 2,6 juta tahun telah bergeser sekitar 1 km, sedangkan yang berusia 132 ribu tahun bergeser 75 meter. Fitur berusia 12 ribu tahun tidak menunjukkan pergeseran, menandakan patahan ini lama “diam” namun kini menyimpan akumulasi pergeseran (slip deficit) hingga 6 meter sejak gempa besar terakhir.
Patahan Tintina bertipe strike-slip lateral kanan, mirip San Andreas di California, yang mampu bergeser beberapa meter dalam satu kejadian dan melepaskan energi besar. Studi ini memperkirakan, gempa di segmen tersebut bisa melampaui magnitudo 7,5.
Meski memiliki potensi bahaya, Patahan Tintina belum tercatat sebagai sumber gempa tersendiri di Model Bahaya Seismik Nasional Kanada yang menjadi acuan standar bangunan tahan gempa. Hasil temuan ini akan dimasukkan dalam pembaruan model dan dibagikan ke pemerintah daerah untuk perencanaan darurat. (Space/Z-2)
Benjamin Netanyahu mengakui merasa sangat terhubung dengan visi Israel Raya mencakup wilayah Palestina yang diduduki serta sebagian Mesir, Yordania, Suriah, Libanon, dan Arab Saudi.
AOL menghentikan layanan internet dial up yang akan berakhir pada 30 September 2025 di AS dan Kanada.
Alex de Minaur memperpanjang kemenangan beruntun menjadi tujuh laga usai kalahkan Frances Tiafoe di babak 16 besar Toronto Masters.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara resmi menandatangani perintah baru pada Kamis malam waktu setempat Jumat (1/8).
DUNIA semakin bersatu untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, terutama dari negara Barat.
Berdasarkan BMKG, gempa bumi tektonik magnitudo 4.7 terjadi Rabu (13/8) sekitar pukul 08.32 WIB terletak di koordinat 7.66 LS dan 107.15 BT.
Satu orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka saat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang Sindirgi, Turki, Minggu (10/8) malam.
GEMPA bumi berkekuatan magnitudo 3,7 mengguncang Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (9/8) pukul 08.21 Wita, tidak berpotensi tsunami.
Gempa ini terjadi akibat aktivitas deformasi batuan di dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi ke bawah lempeng Eurasia.
Gunung Krasheninnikov di Kamchatka, Rusia, meletus untuk pertama kalinya sejak 1550, hanya beberapa hari setelah gempa bumi magnitudo 8,8.
