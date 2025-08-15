Patahan Tintina di Kanada Berpotensi Picu Gempa Besar

Studi terbaru ungkap Patahan Tintina di wilayah terpencil utara Kanada berpotensi memicu gempa bumi berkekuatan besar.(Media Sosial X)

SEBUAH studi terbaru mengungkap Patahan Tintina di wilayah terpencil utara Kanada berpotensi memicu gempa bumi berkekuatan besar. Sebelumnya, patahan sepanjang 1.000 km dari British Columbia hingga Alaska ini dianggap tidak aktif selama 40 juta tahun.

Penelitian tim Universitas Victoria menemukan segmen sepanjang 130 km dekat Dawson City yang menunjukkan jejak beberapa gempa besar dalam 2,6 juta tahun terakhir. Menggunakan data topografi resolusi tinggi dari satelit, pesawat, dan drone, para ilmuwan berhasil mengidentifikasi fault scarps yang selama ini tersembunyi di bawah hutan lebat dan endapan glasial.

Formasi Glasial Bergeser

Analisis menunjukkan formasi glasial berusia 2,6 juta tahun telah bergeser sekitar 1 km, sedangkan yang berusia 132 ribu tahun bergeser 75 meter. Fitur berusia 12 ribu tahun tidak menunjukkan pergeseran, menandakan patahan ini lama “diam” namun kini menyimpan akumulasi pergeseran (slip deficit) hingga 6 meter sejak gempa besar terakhir.

Patahan Tintina bertipe strike-slip lateral kanan, mirip San Andreas di California, yang mampu bergeser beberapa meter dalam satu kejadian dan melepaskan energi besar. Studi ini memperkirakan, gempa di segmen tersebut bisa melampaui magnitudo 7,5.

Meski memiliki potensi bahaya, Patahan Tintina belum tercatat sebagai sumber gempa tersendiri di Model Bahaya Seismik Nasional Kanada yang menjadi acuan standar bangunan tahan gempa. Hasil temuan ini akan dimasukkan dalam pembaruan model dan dibagikan ke pemerintah daerah untuk perencanaan darurat. (Space/Z-2)