Gempa Bumi Magnitudo 4.7 Guncang Bandung Terasa ke Ciamis, Tasikmalaya

Ilustrasi(Dok BMKG)

GEMPA bumi berkekuatan magnitudo 4.7 mengguncang Kabupaten Bandung terjadi Rabu (13/8) sekitar pukul 08.32 WIB yang terletak di koordinat 7.66 LS dan 107.15 BT tepat pada jarak 82 kilometer Barat daya Kabupaten Bandung kedalaman 37 kilometer.

Ujang Herman, 60, warga Cikoneng mengatakan, gempa bumi berkekuatan magnitudo 4.7 yang terjadi di wilayahnya memang terasa getarannya dan tetangga rumah langsung keluar rumah berupaya untuk menyelamatkan diri. Namun, getaran gempa mengagetkan keluarga dan warga lain termasuk anak sekolah semuanya itu keluar ruangan.

"Gempa bumi yang terjadi memang terasa getarannya membuat tetangga rumahnya berlari dan anak sekolah menyelamatkan diri. Akan tetapi, setelah kejadian tetangga rumah dan anak sekolah kembali masuk kembali seperti biasa melakukan aktivitas meski saat kejadian terasa getarannya," katanya, Rabu (13/8/2025).

Baca juga : Kabupaten Bandung Diguncang Gempa M3.2

Asep, 40, warga Tasikmalaya, mengatakan, gempa bumi magnitudo 4.7 yang terjadi di Bandung getaran terasa dan membuat warga tetangga langsung keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Namun, getaran yang terjadi cukup terasa membuat lemari es bergetar dan lampu rumah bergotang.

"Gempa bumi magnitudo 4.7 yang berpusat di Kabupaten Bandung dirasakan warga lain di Tasikmalaya, Ciamis, Garut, karena memang merasakan getaran hanya dua kali tapi cukup kuat. Akan tetapi, di wilayah Tasikmalaya sendiri memang belum ada laporan kerusakan," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Abdul Azis Riswandi mengatakan, gempa bumi 4.7 magnitudo yan terjadi berpusat di Kabupaten Bandung dan kedalaman 37 kilometer tidak berpotensi stunami. Akan tetapi, kejadian tersebut belum menerima laporan kerusakan rumah tapi para relawan BPBD langsung bergerak mencari rumah terdampak.

Baca juga : BMKG Ingatkan Pemkot Bandung Potensi Bencana karena Sesar Lembang Aktif

"Untuk kondisi di wilayah Tasikmalaya masih berjalan normal dan relawan BPBD sedang melakukan pendataan rumah atas dampak gempa bumi yang dirasakan oleh masyarakat Tasikmalaya. Karena, lokasi terpusat di Kabupaten Bandung dirasakan warga Garut, Ciamis, Pangandaran getaran hanya dua kali," paparnya.

Berdasarkan BMKG, gempa bumi tektonik magnitudo 4.7 terjadi Rabu (13/8) sekitar pukul 08.32 WIB terletak di koordinat 7.66 LS dan 107.15 BT tepatnya pada jarak 82 kilometer Barat daya Kabupaten Bandung kedalaman 37 kilometer tidak berpotensi tsunami. Dengan memperhatikan lokasi episenter kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis dangkal akibat aktivitas sesar aktif bawah laut.

Dampak gempa bumi yang digambarkan oleh peta tingkat guncangan (Shakemap) BMKG dan berdasarkan laporan dirasakan di wilayah Tegalbuleud, Campaka, Naringgul, Pagelaran, Garut dengan Skala Intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu). Pangalengan, Pelabuhan Ratu, Tasikmalaya, Cianjur dengan Skala Intensitas II-III MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda ringan yang digantung bergoyang).

Namun hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempabumi tersebut.(H-2)