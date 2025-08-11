Aryaduta Bandung Hadirkan Paket Eksklusif Lestari dan Mahligai untuk Lamaran dan Pernikahan Berkesan

Rayakan momen lamaran dan pernikahan dengan Paket Lestari dan Mahligai dari Aryaduta Bandung. (Aryaduta Bandung)

ARYADUTA Bandung kembali mengukuhkan dirinya sebagai pilihan utama untuk perayaan spesial dengan menghadirkan dua penawaran eksklusif bagi pasangan yang ingin mengabadikan momen penting: Paket Lestari untuk prosesi lamaran dan Paket Mahligai untuk acara pernikahan.

Kedua paket ini dirancang khusus untuk memberikan pengalaman yang hangat, elegan, dan penuh kesan, menggabungkan layanan khas Aryaduta Bandung dengan sentuhan personal yang memikat.

Paket Lestari - “Momen Lamaran Terasa Lebih Hangat dan Berkesan”

Dengan harga Rp15.000.000 net untuk 50 orang, Paket Lestari mencakup:

1 malam menginap di kamar Business

Hiburan live akustik sebagai bagian dari paket

Penawaran ini berlaku untuk minimum 50 tamu, dan bagi yang melakukan pemesanan pada periode 8 Agustus – 9 September, akan mendapatkan bonus Gratis Couple Romantic Dinner.

Paket Mahligai - “Rayakan Pernikahan Tak Terlupakan”

Ditawarkan seharga Rp112.500.000 net untuk 300 orang, Paket Mahligai mencakup:

1 malam menginap untuk pengantin di Executive Suite (upgrade gratis)

2 kamar Business untuk orang tua (masing-masing 1 malam)

Gratis coffee break untuk 50 orang setelah akad nikah

1 stall makanan gratis (30% dari total jumlah tamu yang dijamin)

Penggunaan LED Screen 11,6 x 3,2 m tanpa biaya tambahan

Pemesanan pada periode 8 Agustus – 9 September akan mendapatkan bonus Gratis Menginap di Anniversary Pertama & Couple Romantic Dinner.

Lutfhia Levina, Marketing Communication Manager Aryaduta Bandung, menyampaikan: “Kami memahami bahwa lamaran dan pernikahan adalah momen sekali seumur hidup. Melalui paket Lestari dan Mahligai, kami ingin menghadirkan pengalaman yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga hangat secara emosional, sehingga setiap tamu merasakan kehangatan, keanggunan, dan pelayanan terbaik yang menjadi ciri khas Aryaduta Bandung.”

Dengan konsep “Vow & Forever”, Aryaduta Bandung menggabungkan kekayaan tradisi Indonesia dengan layanan berkelas dunia, memastikan setiap detail momen berharga Anda tertangani dengan sempurna. (RO/Z-2)