Gempa Guncang Ruteng, BMKG Pastikan tak Berpotensi Tsunami

Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
GEMPA bumi berkekuatan magnitudo 3,7 mengguncang Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (9/8) pukul 08.21 Wita, tidak berpotensi tsunami.
Kepala Balai Besar MKG Wilayah III Denpasar, Cahyo Nugroho mengatakan, episenter gempa berada di laut, 42 kilometer timur laut Ruteng, pada kedalaman 29 kilometer. Warga Ruteng merasakan guncangan gempa tersebut.
"Gempa dangkal ini disebabkan oleh aktivitas sesar aktif di dasar laut. Guncangan dirasakan di Ruteng dengan intensitas II-III MMI (Modified Mercalli Intensity), artinya getaran dirasakan oleh beberapa orang, dan benda-benda ringan bergoyang. Beruntung, hingga saat ini belum ada laporan kerusakan bangunan atau korban jiwa," katanya lewat keterangan tertulis.
Hasil pemodelan yang dilakukan menunjukkan tidak adanya ancaman gelombang tinggi. Hingga pukul 08.43 WITA, belum terdeteksi adanya gempa susulan.
"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. Hindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Pastikan juga rumah Anda aman dan terhindar dari potensi kerusakan lebih lanjut sebelum kembali ke dalam rumah," tambahnya.
Masyarakat juga diminta memastikan informasi yang diperoleh terkait gempa tersebut, berasal dari umber resmi yakni BMKG. (H-3)
Gempa ini terjadi akibat aktivitas deformasi batuan di dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi ke bawah lempeng Eurasia.
