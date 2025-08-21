Terjadi Gempa Bumi saat Naik Mobil, Ini yang Harus Dilakukan

Headline
PADA Rabu (20/8) malam, wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, diguncang gempa bumi bermagnituo 4,9. Training Director dari Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI), Sony Susmana, mengimbau para pengemudi mobil agar tidak keluar dari kendaraan ketika terjadi gempa bumi, terutama jika sedang terjebak kemacetan.
“Lebih aman tetap berada di dalam mobil. Pastikan transmisi netral dan aktifkan rem tangan agar kendaraan tidak bergerak secara tiba-tiba,” ujar Sony, Kamis (21/8).
Sony juga mengingatkan pentingnya memperhatikan lokasi sekitar saat gempa terjadi. Bila kendaraan sedang berada di atas atau di bawah jembatan, sebaiknya segera cari tempat yang lebih aman untuk menghindari risiko runtuhan atau bahaya lainnya.
Kondisi jalan dan lingkungan sekitar harus selalu diperhitungkan dalam mengambil keputusan cepat demi keselamatan.
Jika gempa dirasakan saat melaju di jalan yang sepi, Sony menyarankan agar pengemudi tetap mengemudi dengan perlahan, bukan langsung berhenti mendadak.
"Kalau masih bisa dikendalikan, kurangi kecepatan. Menghentikan kendaraan secara tiba-tiba justru bisa menyebabkan kecelakaan," jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa setiap orang memiliki sensitivitas berbeda terhadap getaran gempa. Oleh karena itu, pengemudi diimbau tetap waspada dan selalu menjaga jarak aman dengan kendaraan lain demi menghindari risiko kecelakaan dalam situasi darurat. (Ant/E-4)
JUMLAH rumah yang rusak sebagai dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, terus bertambah.
SEBANYAK 2.011 warga di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, mengungsi akibat gempa bumi bermagnitudo 6,0 yang mengguncang wilayah itu pada Kamis (24/7) malam.
WARGA di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, memilih bertahan di luar rumah setelah terjadi gempa bumi bermagnitudo 6,0 pada Kamis (24/7) malam.
SEBANYAK tiga gempa bumi susulan kembali menghantam Tapanuli Utara, Sumatra Utara, Selasa (18/3) sore.
POLDA Sumatra Utara meminta masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara mewaspada potensi gempa susulan setelah serangkaian gempa mengguncang wilayah itu pada Selasa (18/3) pagi.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tidak ada korban jiwa maupun kerusakan di Jakarta akibat gempa bumi bermagnitudo 4,9 yang berpusat di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (20/8)
terkait update gempa hari ini, Kepala BNPB Suharyanto memerintahkan untuk monitoring lapangan dan kaji cepat dengan BPBD di Provinsi Jakarta, Kota/Kabupaten Bekasi, Tangerang dan sekitarnya
"Ada satu gempa utama dan enam gempa susulan," kata Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono.
Litologi penyusun wilayah ini terdiri atas batuan sedimen berumur Tersier, batuan gunung api berumur kuarter, serta endapan aluvium berumur Resen.
Perjalanan Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line di Jakarta dan sekitarnya kembali normal setelah PT Kereta Api Indonesia (KAI) memastikan jalur kereta aman seteah gempa di Bekasi
