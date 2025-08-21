Headline
Update Gempa Hari Ini - Pramono Pastikan Tak Ada Korban-Kerusakan di Jakarta

Mohamad Farhan Zhuhri
21/8/2025 10:27
Ilustrasi.(freepik)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tidak ada korban jiwa maupun kerusakan di Jakarta. Pasalnya, Jakarta terkena imbas gempa bermagnitudo 4,9 yang berpusat di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (20/8) malam tadi. Di media sosial muncul pencarian gempa hari ini.

“Untuk gempa yang semalam, alhamdulillah sampai hari ini tidak ada korban, kerusakan yang signifikan,” kata Pramono di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (21/8).

Pramono menegaskan telah berkoordinasi dengan pihak terkait dan pemerintah di daerah Jawa Barat terkait dampak gempa itu. Menurutnya, sampai saat ini belum ada laporan terkait kerusakan akibat gempa itu.

Baca juga : Update Gempa Hari Ini : Jakarta dan Sekitarnya Diguncang Gempa, BNPB dan BPBD Cek Kerusakan Lapangan

“Koordinasi kami lakukan, karena ini tdak hanya di Jakarta, termasuk di Jawa Barat terutama paling banyak daerah terdampak, dan alhamdulillah saya dengar sampai sekarang belum ada kerusakan yang signifikan,” katanya.

Hampir sebagian besar masyarakat Jakarta merasakan guncangan selama 1-4 detik. Merasakan guncangan tersebut, banyak warga berhamburan keluar rumah maupun gedung-gedung pencakar langit.

Sementara itu, guncangan gempa bumi juga dirasakan dengan intensitas sedang hingga kuat oleh masyarakat di sejumlah wilayah seperti Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang hingga Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Berdasarkan catatan BMKG, gempa terjadi di titik lokasi 6.48 LS, 107.24 BT (14 kilometer Tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat), di kedalaman 10 kilometer dengan magnitudo 4.9, pada Rabu malam pukul 19.54 WIB.

BMKG menyebutkan, gempa dangkal itu dipicu oleh aktivitas sesar naik busur belakang Jawa Barat (West Java back arc thrust). Setelah itu, dua gempa susulan kembali terjadi di Bekasi, masing-masing dengan magnitudo 2,1 pada kedalaman 10 kilometer dan magnitudo 2 di kedalaman 3 kilometer. (H-4)

 



Editor : Indriyani Astuti
