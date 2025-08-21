62 Perjalanan Kereta Cepat Whoosh Kembali Normal

Kereta Cepat Whoosh(KCIC)

Perjalanan Kereta Cepat Whoosh pada Kamis, 21 Agustus 2025 kembali beroperasi normal dengan total 62 jadwal perjalanan per hari. Layanan dimulai pukul 06.05 WIB dari Stasiun Tegalluar Summarecon dan pukul 06.25 WIB dari Stasiun Halim, dengan headway setiap 30 menit sekali.

General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terkait operasional Whoosh. Sebelumnya, sejumlah perjalanan terpaksa dibatalkan pada Rabu, 20 Agustus 2025, pascagempa bermagnitudo 4,9 yang mengguncang Kabupaten Bekasi pukul 19.55 WIB.

Sistem Peringatan Dini Gempa Berfungsi Optimal

KCIC memastikan sistem Earthquake Early Warning System (EEWS) yang terpasang di sepanjang jalur Whoosh berfungsi dengan baik. Saat gempa terjadi, sistem langsung mengirimkan notifikasi dini sehingga perjalanan dapat dihentikan secara cepat demi keselamatan penumpang.

Sebagai tindak lanjut, tim prasarana KCIC melakukan pemeriksaan menyeluruh dengan Rail Car (kereta pemeriksa prasarana) dan Comprehensive Inspection Train (CIT). Pemeriksaan tidak hanya pada rel, jembatan, terowongan, dan sistem kelistrikan, tetapi juga pada lingkungan sekitar jalur untuk mengantisipasi potensi longsor, pohon tumbang, atau pergerakan tanah.

“Seluruh jalur telah diperiksa secara menyeluruh, mencakup 144 km lintasan dengan 82 km struktur jembatan, 13 terowongan sepanjang 17 km, serta jalur di atas tanah sepanjang 42 km. Pemantauan juga diperkuat dengan sensor dan 1.846 CCTV di seluruh jalur,” jelas Eva.

Kompensasi bagi Penumpang Terdampak

Bagi penumpang yang terdampak pembatalan perjalanan pada 20 Agustus 2025, KCIC memberikan kompensasi berupa pengembalian bea tiket 100%. Proses pembatalan dapat dilakukan di loket stasiun Halim, Karawang, Padalarang, Tegalluar Summarecon, maupun Hall Feeder Bandung hingga Sabtu, 23 Agustus 2025 (H+3). Dana pengembalian akan diproses maksimal 15 hari kerja melalui rekening sesuai data yang diisi penumpang.

“Seluruh langkah penanganan dan penyesuaian perjalanan dilakukan semata-mata untuk memastikan keselamatan dan keamanan penumpang. Kami berterima kasih atas pengertian dan kerja sama para penumpang sehingga proses penanganan di stasiun maupun kereta berjalan lancar,” tutur Eva. (RO/Z-2)