BMKG Catat Enam Gempa Susulan di Bekasi Hari Ini

BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat ada sebanyak enam gempa susulan hari ini yang mengguncang wilayah Jawa Barat. "Ada satu gempa utama dan enam gempa susulan," kata Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, Kamis (21/8).
Gempa susulan tersebut secara rinci terjadi pada pukul 20:16 WIB dengan kekuatan M2.1, selanjutnya pada pukul 21:04 WIB dengan kekuatan M1.9, lalu pada pukul 21:47 WIB M2. 3.
Gempa susulan berikutnya terjadi pada pukul 22:00 WIB dengan kekuatan M2.2, pukul 22:39 WIB dengan kekuatan M3.9 dan pukul 22:56 WIB dengan kekuatan M2.8.
Seperti diketahui, hari Rabu, 20 Agustus 2025 pukul 19:54:55 WIB, wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat dan sekitarnya diguncang gempabumi tektonik. Hasil analisa BMKG menunjukkan bahwa gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M 4,7.
Episenter gempabumi terletak pada koordinat 6.52 LS dan 107.25 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 19 km Tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada kedalaman 10 km.
Warga meminta pemerintah meningkatkan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan gempa bumi. Apalagi kejadian gempa terus berulang dalam beberapa hari terakhir.
Gempa magnitudo 2,3 terjadi di area perkebunan warga Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, pada koordinat 6,82 LS dan 107,49 BT.
Gempa bumi akibat pergerakan Sesar Lembang dengan magnitudo 1,8 terjadi pada Kamis (14/8), pada pukul 16.13 WIB.
Pelatihan mitigasi bencana penting, terutama bagi masyarakat Kabupaten Bandung yang berdekatan atau dilintasi Sesar Lembang.
Dilaporkan terpantau embusan asap putih tipis hingga sedang dengan ketinggian berkisar antara 20 hingga 200 meter dari dasar Kawah Ratu
