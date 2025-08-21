BMKG Catat Enam Gempa Susulan di Bekasi Hari Ini

Ilustrasi(Dok BMKG)

BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat ada sebanyak enam gempa susulan hari ini yang mengguncang wilayah Jawa Barat. "Ada satu gempa utama dan enam gempa susulan," kata Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, Kamis (21/8).

Gempa susulan tersebut secara rinci terjadi pada pukul 20:16 WIB dengan kekuatan M2.1, selanjutnya pada pukul 21:04 WIB dengan kekuatan M1.9, lalu pada pukul 21:47 WIB M2. 3.

Gempa susulan berikutnya terjadi pada pukul 22:00 WIB dengan kekuatan M2.2, pukul 22:39 WIB dengan kekuatan M3.9 dan pukul 22:56 WIB dengan kekuatan M2.8.

Seperti diketahui, hari Rabu, 20 Agustus 2025 pukul 19:54:55 WIB, wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat dan sekitarnya diguncang gempabumi tektonik. Hasil analisa BMKG menunjukkan bahwa gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M 4,7.

Episenter gempabumi terletak pada koordinat 6.52 LS dan 107.25 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 19 km Tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada kedalaman 10 km.