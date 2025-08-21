Waspada Sesar Aktif, BMKG Imbau Pastikan Bangunan Aman dan Ramah Gempa

Headline
DIREKTUR Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gempa bumi di sekitar sesar aktif. Menurutnya, kewaspadaan nyata bukan hanya dengan mengetahui lokasi sesar, tetapi juga memastikan bangunan aman serta menyiapkan diri menghadapi guncangan.
“Waspada terhadap sesar aktif itu realnya adalah memastikan bangunan aman, tahan gempa atau ramah gempa, menata isi rumah supaya tidak berbahaya saat diguncang, perabotan disiapkan untuk dapat dijadikan tempat berlindung saat gempa kuat, serta menyiapkan diri dengan latihan evakuasi,” jelas Daryono, Kamis (21/8).
Ia menekankan pentingnya masyarakat memahami cara selamat dan bertindak tepat saat guncangan terjadi. Latihan evakuasi yang rutin dapat membantu keluarga tetap tenang dan terarah dalam kondisi darurat.
Lebih lanjut, Daryono menjelaskan bahwa bangunan tahan gempa dan ramah gempa memiliki karakteristik berbeda. Bangunan tahan gempa memiliki struktur tembok yang kuat dengan penggunaan besi tulangan standar, ikatan kolom dan balok yang kokoh, serta beton berkualitas.
"Sementara itu, bangunan ramah gempa biasanya menggunakan bahan ringan seperti kayu atau bambu yang didesain menarik," ucap dia.
Karakter fleksibel dari material tersebut membuat bangunan lebih mampu mengikuti guncangan tanpa menimbulkan kerusakan fatal.
Dengan kesiapan bangunan yang tepat dan kesadaran masyarakat dalam menata isi rumah serta melakukan latihan evakuasi, risiko korban akibat gempa bumi dapat diminimalisasi. (H-3)
WILAYAH Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat dan sekitarnya diguncang gempabumi tektonik, Selasa (25/3). Hasil analisis BMKG menunjukkan berkekuatan M=4,9.
Keberadaan sesar aktif sulit dipetakan karena kondisi wilayah Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi sehingga tingkat erosi dan pelapukan batuan juga tinggi.
Pakar Geologi UGM, Gayatri Indah Marliyani, mengungkap keberadaan sesar aktif penyebab rentetan gempa bumi beberapa waktu terakhir sulit dipetakan.
PAKAR gempa ITB menyebut, bencana gempa bumi ini kembali mengingatkan masyarakat akan risiko gempa di wilayah Jabar, yang tidak hanya berasal dari zona megathrust di pantai selatan.
BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah III Denpasar mengatakan gempa bumi di Gianyar, Bali, pada Sabtu, (21/9) pagi dipicu oleh sesar di darat.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat, hingga Kamis (12/8) pagi, ada 13 gempa susulan yang mengguncang wilayah Jawa Barat.
Gempa bermagnitudo 4,7 yang mengguncang Jawa Barat pada Selasa malam (20/8) dipastikan berasal dari aktivitas Segmen Citarum.
Warga DKI Jakarta dan sekitarnya yang beraktivitas di ibu kota masih diimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca pada hari ini, Kamis 21 Agustus 2025.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk Kamis, 21 Agustus 2025. Sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan akan dilanda hujan.
BMKG mencatat lima kali gempa bumi mengguncang sejumlah wilayah di Jawa Barat sepanjang Rabu (20/8). Getarannya dirasakan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat, Purwakarta, hingga Bekasi.
