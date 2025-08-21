Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025: Hujan Petir

Headline
Warga DKI Jakarta dan sekitarnya yang beraktivitas di ibu kota masih diimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca pada hari ini, Kamis 21 Agustus 2025. Berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan akan mengguyur Jakarta secara merata, mulai dari pagi hingga malam hari.
Pada pagi hari, hujan ringan diperkirakan turun di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Sementara itu, Jakarta Pusat berawan, dan Jakarta Barat berawan tebal.
Memasuki siang hari, hujan ringan masih berlanjut di Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Cuaca Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu diprediksi cerah berawan, sementara Jakarta Barat berawan dan Jakarta Selatan berawan tebal.
Pada sore hari, potensi hujan semakin meningkat. Hujan petir diprakirakan terjadi di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, hujan sedang di Jakarta Barat, hujan ringan di Jakarta Pusat, sementara Kepulauan Seribu berawan dan Jakarta Utara hujan ringan.
Malam harinya, cuaca ekstrem masih berlanjut. BMKG memperkirakan hujan petir melanda Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Sedangkan Jakarta Timur diprediksi hujan sedang dan Jakarta Pusat berawan.
BMKG mengingatkan masyarakat agar berhati-hati saat beraktivitas, terutama pada sore hingga malam hari ketika hujan petir berpotensi lebih sering terjadi. Pengendara di jalan raya diimbau memperhatikan jarak pandang dan kondisi jalan yang licin. Warga juga disarankan menghindari berteduh di bawah pohon atau papan reklame saat hujan disertai petir, serta memastikan kondisi rumah aman dari risiko genangan atau banjir lokal. (E-3)
