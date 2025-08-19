Headline
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025: Waspada Hujan Petir!

Andhika Prasetyo
19/8/2025 05:22
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025: Waspada Hujan Petir!
Ilustrasi(Antara)

Masyarakat DKI Jakarta diimbau untuk waspada dengan cuaca pada Selasa, 19 Agustus 2025. Berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), seluruh kawasan ibu kota bakal diguyur hujan disertai petir. Kawasan penyangga juga diprediksi mengalami hujan dengan intensitas ringan.

Cuaca hujan petir diperkirakan terjadi sepanjang hari. Itu akan melanda Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 23–28 derajat Celsius.

Kondisi cuaca Jakarta yang buruk diperkirakan masih akan berlanjut hingga Rabu (20/8), meski dengan intensitas yang menurun menjadi hujan ringan. Sebelumnya, BMKG juga telah mengeluarkan peringatan potensi curah hujan tinggi yang diprediksi terjadi hingga 20 Agustus.

Baca juga : Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025: Masih Hujan

Untuk wilayah penyangga, seperti Depok, Bogor, dan Bekasi diperkirakan mengalami hujan ringan. Sementara itu, Tangerang dan Tangerang Selatan di Provinsi Banten berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang.

Hati-Hati:

Warga diimbau mewaspadai potensi hujan petir dan angin kencang di Jakarta dan sekitarnya, terutama pada siang hingga malam hari. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan disarankan menyiapkan payung atau jas hujan serta tetap memperhatikan kondisi jalan yang licin. Pengendara kendaraan bermotor diimbau lebih berhati-hati karena jarak pandang dapat terganggu saat hujan deras.

Warga pesisir Kepulauan Seribu juga diingatkan untuk mengantisipasi perubahan kondisi gelombang dan angin saat cuaca buruk berlangsung.

 



Editor : Andhika
