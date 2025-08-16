Prakiraan Cuaca Sabtu, 16 Agustus 2025, BMKG: Hujan Lebat dan  Angin Kencang Ancam Sejumlah Wilayah Indonesia 

Headline
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah Indonesia akan mengalami hujan sedang hingga lebat pada Sabtu, 16 Agustus 2025.
Fenomena ini dipicu sistem tekanan rendah di Laut China Selatan serta sirkulasi siklonik di barat Sumatra Barat yang memicu daerah konvergensi dan konfluensi di berbagai wilayah.
Untuk wilayah Kalimantan lainnya, hujan ringan diperkirakan melanda Pontianak, Banjarmasin, dan Palangkaraya, sedangkan Samarinda berpotensi hujan petir. Sementara itu, wilayah Indonesia Timur seperti Maluku dan Papua Tengah juga masuk kategori siaga hujan lebat hingga sangat lebat.
Kondisi atmosfer tersebut meningkatkan potensi pembentukan awan hujan di sekitar pusat tekanan rendah. BMKG mencatat hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua Tengah, disertai kemungkinan angin kencang.
Masyarakat juga diimbau mewaspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter di Samudera Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, serta di Samudera Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur.
Selain itu, potensi banjir rob diperkirakan terjadi di pesisir Banten, Jawa Tengah hingga Yogyakarta, Bali, Maluku, dan Papua Selatan.
Untuk suhu udara, BMKG memperkirakan kisaran 31–34°C di Palembang, Pangkalpinang, Serang, Jakarta, dan Surabaya. BMKG mengingatkan warga agar menghindari aktivitas luar ruangan pada siang hari guna mencegah risiko dehidrasi.
BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau pembaruan informasi melalui aplikasi Info BMKG, situs resmi bmkg.go.id, dan akun media sosial @infoBMKG. (Youtube BMKG/Z-2)
Untuk kota-kota besar di Indonesia, akan mengalami potensi berawan, berawan tebal, cerah berawan, hujan ringan, hujan sedang, hingga hujan disertai petir
BMKG kini menempatkan diri sebagai lembaga strategis berbasis sains dan teknologi yang menjadi salah satu ujung tombak pembangunan dan kebijakan nasional.
Warga DKI Jakarta hari ini, Kamis 14 Agustus 2025, bisa menyiapkan agenda luar ruang tanpa khawatir hujan.
Berdasarkan BMKG, gempa bumi tektonik magnitudo 4.7 terjadi Rabu (13/8) sekitar pukul 08.32 WIB terletak di koordinat 7.66 LS dan 107.15 BT.
BMKG melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) tahap ketiga di Provinsi Riau untuk upaya preventif memperpanjang masa tanggap darurat karhutla
BMKG Kepulauan Riau mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Kepri pada Sabtu (9/8). Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat
Bibit siklon tropis 90S diprakirakan masih berada di Samudra Hindia Barat Daya Bengkulu dengan kecepatan angin maksimum 25-30 knot.
Hujan diperkirakan mulai 29 Juli sampai 4 Agustus 2025, disebabkan melemahnya Monsoon Timur dan pertemuan massa udara panas dan dingin di selatan Australia.
Rentetan hujan deras terbaru telah menewaskan 30 orang di Beijing hingga Senin tengah malam dan memaksa 80 ribu lebih jiwa direlokasi.
