Prakiraan Cuaca Sabtu, 16 Agustus 2025, BMKG: Hujan Lebat dan  Angin Kencang Ancam Sejumlah Wilayah Indonesia 

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah Indonesia akan mengalami hujan sedang hingga lebat pada Sabtu, 16 Agustus 2025.

Fenomena ini dipicu sistem tekanan rendah di Laut China Selatan serta sirkulasi siklonik di barat Sumatra Barat yang memicu daerah konvergensi dan konfluensi di berbagai wilayah.

Kondisi Cuaca di Wilayah Sekitar

Untuk wilayah Kalimantan lainnya, hujan ringan diperkirakan melanda Pontianak, Banjarmasin, dan Palangkaraya, sedangkan Samarinda berpotensi hujan petir. Sementara itu, wilayah Indonesia Timur seperti Maluku dan Papua Tengah juga masuk kategori siaga hujan lebat hingga sangat lebat.

Kondisi atmosfer tersebut meningkatkan potensi pembentukan awan hujan di sekitar pusat tekanan rendah. BMKG mencatat hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua Tengah, disertai kemungkinan angin kencang.

Aktivitas Laut

Masyarakat juga diimbau mewaspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter di Samudera Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, serta di Samudera Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur.

Selain itu, potensi banjir rob diperkirakan terjadi di pesisir Banten, Jawa Tengah hingga Yogyakarta, Bali, Maluku, dan Papua Selatan.

Suhu Udara

Untuk suhu udara, BMKG memperkirakan kisaran 31–34°C di Palembang, Pangkalpinang, Serang, Jakarta, dan Surabaya. BMKG mengingatkan warga agar menghindari aktivitas luar ruangan pada siang hari guna mencegah risiko dehidrasi.

Prakiraan cuaca kota besar:

Sumatera: Banda Aceh (berawan tebal), Medan (hujan ringan), Tanjung Pinang (hujan sedang), Padang & Pekanbaru (hujan petir), Bandar Lampung & Pangkalpinang (berawan), Bengkulu, Jambi & Palembang (hujan ringan).

Jawa: Jakarta (cerah berawan), Serang, Semarang, Yogyakarta & Surabaya (berawan), Bandung (hujan ringan).

Bali & Nusa Tenggara: Kupang (cerah berawan), Mataram & Denpasar (berawan).

Kalimantan: Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya & Tanjung Selor (hujan ringan), Samarinda (hujan petir).

Sulawesi: Palu & Makassar (berawan tebal), Gorontalo, Manado & Kendari (hujan ringan), Mamuju (hujan lebat).

Indonesia Timur: Merauke (berawan), Jayapura, Jayawijaya, Nabire, Manokwari, Sorong, Ambon & Ternate (hujan ringan).

BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau pembaruan informasi melalui aplikasi Info BMKG, situs resmi bmkg.go.id, dan akun media sosial @infoBMKG. (Youtube BMKG/Z-2)