Prakiraan Cuaca Jumat, 15 Agustus 2025: Wilayah Sumatera Waspada Hujan Lebat dan Angin Kencang

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk Jumat, 15 Agustus 2025.
Untuk kota-kota besar di Indonesia, akan mengalami potensi berawan, berawan tebal, cerah berawan, hujan ringan, hujan sedang, hingga hujan disertai petir yang akan meliputi wilayah:
Sistem tekanan rendah terpantau di Laut Cina Selatan, membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi dan konfluensi memanjang dari Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan.
Sementara itu, sirkulasi siklonik di perairan barat Sumatera Barat membentuk konvergensi dan konfluensi dari perairan Barat Bengkulu hingga Sumatera Barat.
Daerah konvergensi lain memanjang di:
Daerah konfluensi terpantau di:
Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut.
Waspadai ketinggian gelombang 2,5 hingga 4 meter di:
Waspada juga potensi banjir rob di pesisir:
Prakiraan cuaca ini merupakan gambaran umum. Untuk informasi yang lebih spesifik setiap jam, Anda dapat memantau aplikasi Info BMKG atau kunjungi website resmi dan media sosial BMKG.
Sumber: YouTube BMKG
BMKG kini menempatkan diri sebagai lembaga strategis berbasis sains dan teknologi yang menjadi salah satu ujung tombak pembangunan dan kebijakan nasional.
