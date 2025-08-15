Headline
Pansus Angket DPRD Pati Gerak Cepat

Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Prakiraan Cuaca Jumat, 15 Agustus 2025: Wilayah Sumatera Waspada Hujan Lebat dan Angin Kencang

Muhammad Ghifari A
15/8/2025 05:30
Prakiraan Cuaca Jumat, 15 Agustus 2025: Wilayah Sumatera Waspada Hujan Lebat dan Angin Kencang
Berikut prakiraan cuaca hari ini(freepik)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk Jumat, 15 Agustus 2025.

Untuk kota-kota besar di Indonesia, akan mengalami potensi berawan, berawan tebal, cerah berawan, hujan ringan, hujan sedang, hingga hujan disertai petir yang akan meliputi wilayah:

Pulau Sumatera

  • Berawan: Banda Aceh
  • Berawan Tebal: Palembang
  • Hujan Ringan: Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung
  • Hujan Sedang: Medan
  • Hujan Petir: Jambi, Bengkulu

Pulau Jawa

  • Cerah Berawan: Yogyakarta
  • Berawan Tebal: Jakarta, Surabaya
  • Hujan Ringan: Semarang, Bandung, Serang

Pulau Bali dan Nusa Tenggara

  • Cerah Berawan: Mataram
  • Berawan: Denpasar
  • Berawan Tebal: Kupang

Pulau Kalimantan

  • Berawan: Pontianak, Palangkaraya
  • Berawan Tebal: Banjarmasin
  • Hujan Ringan: Samarinda
  • Hujan Petir: Tanjung Selor

Pulau Sulawesi

  • Berawan Tebal: Manado, Gorontalo, Kendari, Makassar
  • Hujan Ringan: Palu
  • Hujan Lebat: Mamuju

Wilayah Timur Indonesia

  • Hujan Ringan: Jayapura, Manokwari, Sorong, Ambon, Ternate, Merauke
  • Hujan Sedang: Nabire, Jayawijaya

Sistem tekanan rendah terpantau di Laut Cina Selatan, membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi dan konfluensi memanjang dari Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan.

Baca juga : Prakiraan Cuaca dari BMKG Pekan Ini

Sementara itu, sirkulasi siklonik di perairan barat Sumatera Barat membentuk konvergensi dan konfluensi dari perairan Barat Bengkulu hingga Sumatera Barat.

Daerah konvergensi lain memanjang di:

  • Laut Andaman
  • Laut Banda
  • Perairan utara Papua Barat Daya
  • Dari Papua Pegunungan hingga Papua Barat

Daerah konfluensi terpantau di:

Baca juga : Prakiraan Cuaca BMKG Selasa, 5 Agustus 2025: Waspada Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah Indonesia

  • Laut Cina Selatan
  • Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Maluku
  • Teluk Cendrawasih

Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut.

Waspadai ketinggian gelombang 2,5 hingga 4 meter di:

  • Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung
  • Samudra Hindia selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur

Waspada juga potensi banjir rob di pesisir:

  • Sumatera Utara
  • Banten
  • Jawa Tengah dan Yogyakarta
  • Bali
  • Maluku
  • Papua Selatan

Prakiraan cuaca ini merupakan gambaran umum. Untuk informasi yang lebih spesifik setiap jam, Anda dapat memantau aplikasi Info BMKG atau kunjungi website resmi dan media sosial BMKG.

Sumber: YouTube BMKG

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved