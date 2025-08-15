Prakiraan Cuaca Jumat, 15 Agustus 2025: Wilayah Sumatera Waspada Hujan Lebat dan Angin Kencang

Berikut prakiraan cuaca hari ini(freepik)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk Jumat, 15 Agustus 2025.

Untuk kota-kota besar di Indonesia, akan mengalami potensi berawan, berawan tebal, cerah berawan, hujan ringan, hujan sedang, hingga hujan disertai petir yang akan meliputi wilayah:

Pulau Sumatera

Berawan: Banda Aceh

Berawan Tebal: Palembang

Hujan Ringan: Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung

Hujan Sedang: Medan

Hujan Petir: Jambi, Bengkulu

Pulau Jawa

Cerah Berawan: Yogyakarta

Berawan Tebal: Jakarta, Surabaya

Hujan Ringan: Semarang, Bandung, Serang

Pulau Bali dan Nusa Tenggara

Cerah Berawan: Mataram

Berawan: Denpasar

Berawan Tebal: Kupang

Pulau Kalimantan

Berawan: Pontianak, Palangkaraya

Berawan Tebal: Banjarmasin

Hujan Ringan: Samarinda

Hujan Petir: Tanjung Selor

Pulau Sulawesi

Berawan Tebal: Manado, Gorontalo, Kendari, Makassar

Hujan Ringan: Palu

Hujan Lebat: Mamuju

Wilayah Timur Indonesia

Hujan Ringan: Jayapura, Manokwari, Sorong, Ambon, Ternate, Merauke

Hujan Sedang: Nabire, Jayawijaya

Sistem tekanan rendah terpantau di Laut Cina Selatan, membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi dan konfluensi memanjang dari Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan.

Sementara itu, sirkulasi siklonik di perairan barat Sumatera Barat membentuk konvergensi dan konfluensi dari perairan Barat Bengkulu hingga Sumatera Barat.

Daerah konvergensi lain memanjang di:

Laut Andaman

Laut Banda

Perairan utara Papua Barat Daya

Dari Papua Pegunungan hingga Papua Barat

Daerah konfluensi terpantau di:

Laut Cina Selatan

Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Maluku

Teluk Cendrawasih

Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut.

Waspadai ketinggian gelombang 2,5 hingga 4 meter di:

Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung

Samudra Hindia selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur

Waspada juga potensi banjir rob di pesisir:

Sumatera Utara

Banten

Jawa Tengah dan Yogyakarta

Bali

Maluku

Papua Selatan

Prakiraan cuaca ini merupakan gambaran umum. Untuk informasi yang lebih spesifik setiap jam, Anda dapat memantau aplikasi Info BMKG atau kunjungi website resmi dan media sosial BMKG.

