Salat Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026: Waktu Terbaik, Niat, dan Tata Cara Lengkap, Jangan Terlewat!

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
FENOMENA alam yang memukau, Gerhana Bulan Total atau yang sering dijuluki "Blood Moon", dipastikan akan menghiasi langit Indonesia pada Selasa, 3 Maret 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia dapat menyaksikan momen langka ini secara langsung.
Bagi umat Muslim, fenomena ini bukan sekadar peristiwa astronomi, melainkan tanda kebesaran Allah SWT yang dianjurkan untuk disambut dengan ibadah salat sunah gerhana atau Salat Khusuf.
Berdasarkan data resmi BMKG, berikut adalah rincian waktu fase gerhana di berbagai zona waktu Indonesia agar Anda dapat menyesuaikan waktu pelaksanaan ibadah:
|Fase Gerhana
|WIB
|WITA
|WIT
|Gerhana Total Mulai
|18.03
|19.03
|20.03
|Puncak Gerhana
|18.33
|19.33
|20.33
|Gerhana Total Berakhir
|19.03
|20.03
|21.03
Waktu utama melaksanakan salat gerhana adalah di antara fase totalitas dimulai hingga berakhir, yakni saat piringan bulan tertutup sepenuhnya oleh bayangan umbra bumi.
Niat cukup diucapkan di dalam hati, namun berikut adalah lafal niat jika ingin dibaca secara lisan:
Niat sebagai Makmum:
Ushallî sunnatal khusûfi rak‘ataini ma’mûman lillâhi ta‘âlâ.
Artinya: "Saya niat salat sunah gerhana bulan dua rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala."
Salat gerhana memiliki perbedaan teknis dengan salat sunah biasa, yakni terdapat dua kali ruku' dan dua kali berdiri dalam setiap rakaatnya. Berikut urutan lengkapnya:
Informasi Tambahan: Setelah salat selesai, disunahkan bagi imam untuk memberikan khotbah singkat yang mengingatkan jamaah akan kekuasaan Allah SWT dan menganjurkan untuk memperbanyak istighfar serta sedekah.
Salat gerhana bulan sangat disunahkan dilakukan secara berjamaah di masjid. Namun, jika berhalangan, salat ini tetap sah dilakukan secara sendirian (munfarid) di rumah.
Salat gerhana dapat dilaksanakan selama fenomena gerhana masih berlangsung. Untuk wilayah WIB, batas akhirnya adalah sekitar pukul 20.17 saat fase gerhana sebagian berakhir. (Z-10)
Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk memperbanyak doa, zikir, sedekah, dan melaksanakan shalat gerhana (khusuf) saat fenomena ini berlangsung.
Malam ini, Selasa 3 Maret 2026, warga Bandung berkesempatan menyaksikan fenomena astronomi langka: Gerhana Bulan Total atau Blood Moon.
Panduan lengkap tata cara sholat Khusuf (gerhana bulan total) sesuai sunnah. Lengkap dengan niat, bacaan, dan urutan rakaat yang benar.
Cek jadwal Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026 di NTB. BMKG ungkap alasan fenomena 'Blood Moon' malam ini sangat fotogenik meski ada kendala cuaca berawan.
Simak jadwal fase Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026 di Aceh. Cek waktu puncak, fase yang terlihat, dan imbauan shalat khusuf dari BMKG & Kemenag.
Bagi umat Muslim, gerhana bulan total bukan sekadar fenomena astronomi, tetapi juga momen untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui salat gerhana atau salat khusuf.
DI tengah khidmat Ramadan, fenomena alam menakjubkan menyapa langit Indonesia.
Malam ini, Selasa 3 Maret 2026, warga Bandung berkesempatan menyaksikan fenomena astronomi langka: Gerhana Bulan Total atau Blood Moon.
Cari lokasi pengamatan Gerhana Bulan Total di Jakarta? Simak rekomendasi tempat terbaik mulai dari Planetarium TIM hingga Ancol untuk melihat Blood Moon.
Cek jadwal Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026 di NTB. BMKG ungkap alasan fenomena 'Blood Moon' malam ini sangat fotogenik meski ada kendala cuaca berawan.
Pelajari apa itu Gerhana Bulan Total, proses terjadinya, hingga alasan mengapa bulan berwarna merah (Blood Moon). Cek juga jadwal gerhana tahun 2026!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved