Salat Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026: Waktu Terbaik, Niat, dan Tata Cara Lengkap, Jangan Terlewat!

Panduan salat Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026.(Dok. Nasa)

FENOMENA alam yang memukau, Gerhana Bulan Total atau yang sering dijuluki "Blood Moon", dipastikan akan menghiasi langit Indonesia pada Selasa, 3 Maret 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia dapat menyaksikan momen langka ini secara langsung.

Bagi umat Muslim, fenomena ini bukan sekadar peristiwa astronomi, melainkan tanda kebesaran Allah SWT yang dianjurkan untuk disambut dengan ibadah salat sunah gerhana atau Salat Khusuf.

Berdasarkan data resmi BMKG, berikut adalah rincian waktu fase gerhana di berbagai zona waktu Indonesia agar Anda dapat menyesuaikan waktu pelaksanaan ibadah:

Fase Gerhana WIB WITA WIT Gerhana Total Mulai 18.03 19.03 20.03 Puncak Gerhana 18.33 19.33 20.33 Gerhana Total Berakhir 19.03 20.03 21.03

Waktu utama melaksanakan salat gerhana adalah di antara fase totalitas dimulai hingga berakhir, yakni saat piringan bulan tertutup sepenuhnya oleh bayangan umbra bumi.

Niat Salat Gerhana Bulan (Khusuf)

Niat cukup diucapkan di dalam hati, namun berikut adalah lafal niat jika ingin dibaca secara lisan:

Niat sebagai Makmum:

أُصَلِّي سُنَّةَ الخُسُوفِ رَكْعَتَيْنِ مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى



Ushallî sunnatal khusûfi rak‘ataini ma’mûman lillâhi ta‘âlâ.

Artinya: "Saya niat salat sunah gerhana bulan dua rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala."

Tata Cara Salat Gerhana Bulan

Salat gerhana memiliki perbedaan teknis dengan salat sunah biasa, yakni terdapat dua kali ruku' dan dua kali berdiri dalam setiap rakaatnya. Berikut urutan lengkapnya:

Niat dan Takbiratul Ihram. Membaca Doa Iftitah dan Surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan surah lainnya. Ruku' Pertama: Disunahkan ruku' yang lama dengan membaca tasbih. I'tidal Pertama: Bangkit dari ruku', namun tidak langsung sujud. Berdiri Kedua: Kembali membaca Al-Fatihah dan surah (disunahkan lebih pendek dari yang pertama). Ruku' Kedua: Ruku' kembali dengan durasi yang lebih singkat dari ruku' pertama. I'tidal Kedua. Sujud: Melakukan dua kali sujud dengan duduk di antara dua sujud seperti salat biasa. Rakaat Kedua: Bangkit dan ulangi langkah 2-8 di atas. Tasyahud Akhir dan Salam.

Informasi Tambahan: Setelah salat selesai, disunahkan bagi imam untuk memberikan khotbah singkat yang mengingatkan jamaah akan kekuasaan Allah SWT dan menganjurkan untuk memperbanyak istighfar serta sedekah.

People Also Ask (FAQ)

Apakah salat gerhana bulan harus dilakukan di masjid?

Salat gerhana bulan sangat disunahkan dilakukan secara berjamaah di masjid. Namun, jika berhalangan, salat ini tetap sah dilakukan secara sendirian (munfarid) di rumah.

Sampai jam berapa salat gerhana bisa dilaksanakan?

Salat gerhana dapat dilaksanakan selama fenomena gerhana masih berlangsung. Untuk wilayah WIB, batas akhirnya adalah sekitar pukul 20.17 saat fase gerhana sebagian berakhir. (Z-10)