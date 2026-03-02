Prakiraan Cuaca Kalteng 2 - 4 Maret 2026 : Waspada Potensi Hujan Angin Disertai Petir

Headline
PRAKIRAAN cuaca Kalimatan Tengah atau Kalteng pada 2-4 Maret 2026 menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kalimantan Tengah (Kalteng), Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut Palangka Raya, masyarakat diminta waspada hujan lebat disertai angin kencang.
Prakirawan BMKG Kalteng Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut Palangka Raya Muhamad Ihsan Sidiq sejumlah wilayah Provinsi Kalteng yang akan dilanda cuaca itu yakni Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Sukamara, Lamandau, Seruyan, Katingan, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya.
Oleh karena itu, masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalteng.
Warga yang ada di wilayah-wilayah tersebut juga diminta waspada terhadap timbulnya bencana hidrometeorologi akibat cuaca tersebut yakni banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan pohon tumbang.
Ia menjelaskan bahwa sebelum hujan lebat terjadi yang disertai sambaran petir, muncul awan konvektif atau awan Cumulonimbus (CB).
"Kondisi ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut," terang Ihsan, di Palangkaraya, Senin (2/3)
Udara lembab yang tidak cukup basah di beberapa wilayah Kalteng, sambung dia, potensi menurunkan risiko terjadinya hujan.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa pertumbuhan awan cumulonimbus berwarna pekat menjadi tanda-tanda terjadinya hujan disertai angin kencang dan sambaran petir. Warga diminta waspada agar berteduh namun tidak di bawah pohon. (Ant/H-4)
