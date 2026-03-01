Cuaca Jawa Tengah Hari Ini 1 Maret 2026 : Awas Gelombang Tinggi dan Angin Kencang 

Cuaca berawan dan sedikit berkabut di tikungan Petruk, Cepogo, Kabupaten Boyolali pada Minggu (1/3) pagi, cuaca ekstrem berpotensi di sejumlah daerah Solo Raya pada siang-malam.(Ahmad Safuan/MI.)

PRAKIRAAN cuaca Jawa Tengah hari ini 1 Maret 2026 menunjukkan adanya potensi cuaca ekstrem disertai gelombang tinggi hingga mencapai 4 meter di perairan selatan dan air laut pasang (rob) di perairan utara.

Pada pagi di Jawa Tengah cuaca cerah dan berawan, namun memasuki siang, sore hingga malam hujan ringan-sedang berpeluang mengguyur daerah di Jawa Tengah secara merata merata, bahkan cuaca ekstrem yakni hujan lebat disertai angin kencang dan sambaran petir berpotensi di 21 daerah baik di kawasan Solo Raya, Pantura dan Jawa Tengah bagian tengah.

Gelombang tinggi 2,5-4 meter juga masih berlangsung di perairan selatan dan di perairan utara 1,25-2,5 meter hingga berisiko terhadap aktivitas pelayaran terutama saat kecepatan angin diatas 15 knot, demikian juga air laut pasang (rob) dengan ketinggian maksimum 1 meter mengakibat banjir di sejumlah daerah di Pantura.

Baca juga : Prakiraan Cuaca 12 Desember 2025: Cuaca Didominasi Berawan dan Hujan Ringan, Kalimantan Selatan Waspadai Hujan Petir

"Waspadai banjir di sejumlah daerah di Pantura seperti Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara dan Pati, sebagai dampak rob pada pukul 17.00-20.00 WIB," kata Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Tanjung Emas Shafira Tsanyfadhila Minggu (1/3).

Selain rob diperkirakan masih akan berlangsung hingga Selasa (3/3), lanjut Shafira Tsanyfadhila, gelombang tinggi disertai hujan badai di perairan utara dan selatan Jawa Tengah juga berisiko terhadap aktivitas pelayaran seperti kapal nelayan, tongkang maupun angkutan barang dan orang.

Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Farita Rachmawati mengatakan cuaca ekstrem masih berpotensi di 21 daerah di Jawa Tengah pada Minggu (1/3), sehingga diminta warga untuk waspada terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan yakni bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir dan angin puting beliung.

Baca juga : Prakiraan Cuaca Senin, 18 Agustus 2025: Waspada Hujan Lebat, Angin Kencang, dan Gelombang Tinggi

Daerah di Jawa Tengah berpotensi cuaca ekstrem, ungkap Farita Rachmawati, yakni Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Ungaran, Temanggung, Kajen, Pemalang, Slawi, Brebes, Magelang, Tegal, Bumiayu, Majenang dan Ambarawa.

"Sedangkan daerah lainnya diguyur hujan ringan-sedang, angin bertiup dari arah barat ke utara dengan kecepatan 10-30 kilometer per jam, suhu udara berkisar 18-32 derajat celcius dan kelembaban 60-95 persen," ujar Farita Rachmawati. (H-4)