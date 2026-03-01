Cuaca Jawa Tengah Hari Ini 1 Maret 2026 : Awas Gelombang Tinggi dan Angin Kencang 

Headline
PRAKIRAAN cuaca Jawa Tengah hari ini 1 Maret 2026 menunjukkan adanya potensi cuaca ekstrem disertai gelombang tinggi hingga mencapai 4 meter di perairan selatan dan air laut pasang (rob) di perairan utara.
Pada pagi di Jawa Tengah cuaca cerah dan berawan, namun memasuki siang, sore hingga malam hujan ringan-sedang berpeluang mengguyur daerah di Jawa Tengah secara merata merata, bahkan cuaca ekstrem yakni hujan lebat disertai angin kencang dan sambaran petir berpotensi di 21 daerah baik di kawasan Solo Raya, Pantura dan Jawa Tengah bagian tengah.
Gelombang tinggi 2,5-4 meter juga masih berlangsung di perairan selatan dan di perairan utara 1,25-2,5 meter hingga berisiko terhadap aktivitas pelayaran terutama saat kecepatan angin diatas 15 knot, demikian juga air laut pasang (rob) dengan ketinggian maksimum 1 meter mengakibat banjir di sejumlah daerah di Pantura.
"Waspadai banjir di sejumlah daerah di Pantura seperti Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara dan Pati, sebagai dampak rob pada pukul 17.00-20.00 WIB," kata Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Tanjung Emas Shafira Tsanyfadhila Minggu (1/3).
Selain rob diperkirakan masih akan berlangsung hingga Selasa (3/3), lanjut Shafira Tsanyfadhila, gelombang tinggi disertai hujan badai di perairan utara dan selatan Jawa Tengah juga berisiko terhadap aktivitas pelayaran seperti kapal nelayan, tongkang maupun angkutan barang dan orang.
Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Farita Rachmawati mengatakan cuaca ekstrem masih berpotensi di 21 daerah di Jawa Tengah pada Minggu (1/3), sehingga diminta warga untuk waspada terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan yakni bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir dan angin puting beliung.
Daerah di Jawa Tengah berpotensi cuaca ekstrem, ungkap Farita Rachmawati, yakni Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Ungaran, Temanggung, Kajen, Pemalang, Slawi, Brebes, Magelang, Tegal, Bumiayu, Majenang dan Ambarawa.
"Sedangkan daerah lainnya diguyur hujan ringan-sedang, angin bertiup dari arah barat ke utara dengan kecepatan 10-30 kilometer per jam, suhu udara berkisar 18-32 derajat celcius dan kelembaban 60-95 persen," ujar Farita Rachmawati. (H-4)
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Indonesia pada Selasa, 10 Maret 2026.
Saat ini, kondisi cuaca Indonesia dipengaruhi oleh dua sistem bibit siklon yang terpantau di wilayah utara dan selatan.
Kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu ini diharapkan menjadi perhatian dalam perencanaan aktivitas, terutama perjalanan darat, laut, dan udara, serta berbagai kegiatan luar ruang
BMKG ungkap potensi hujan lebat akibat aktivitas dua bibit siklon tropis.
PERUBAHAN cuaca yang terjadi cukup cepat di wilayah Batam membuat masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi pengguna transportasi laut dan udara.
BMKG memprakirakan hujan petir melanda Jakarta Timur dan Utara pada Sabtu pagi (7/3/2026). Waspadai potensi angin kencang dan suhu udara 23-26 derajat.
Potensi cuaca ekstrem hari ini di antaranya di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, serta Kabupaten Bolaang
BMKG Balikpapan merilis peringatan dini cuaca ekstrem di Kaltim. Potensi hujan lebat, banjir, dan longsor mengintai Balikpapan hingga Berau pada 9-11 Maret 2026.
BMKG memprediksi musim kemarau di NTB mulai April 2026 akan lebih kering dari biasanya. Simak wilayah terdampak dan imbauan resminya di sini.
Pada pagi cuaca berawan, namun memasuki siang, sore hingga awal malam hujan ringan-sedang berpeluang mengguyur daerah di Jawa Tengah secara merata.
Saat ini, kondisi cuaca Indonesia dipengaruhi oleh dua sistem bibit siklon yang terpantau di wilayah utara dan selatan.
Wilayah Batam yang merupakan daerah kepulauan dengan mobilitas laut yang tinggi membuat kondisi cuaca menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan.
