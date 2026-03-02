BMKG Keluarkan Peringatan Dini Peningkatan Air Laut Maksimum di Pesisir Bali

Pesisir Kabupaten Klungkung, Bali berpotensi mengalami air laut pasang maksimum dalam sepekan ke depan.(MI/Ruta Suryana)

BALAI Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah III mengeluarkan peringatan dini potensi peningkatan air laut maksimum di sejumlah wilayah pesisir Bali. Air laut pasang ini diprediksi berlangsung dalam sepekan ke depan, mulai Senin (2/3) hingga Senin (9/3).

“Adanya fenomena Fase Perigee pada tanggal 25 Februari dan Bulan Purnama pada 3 Maret 2026 berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum di beberapa wilayah pesisir Bali,” ujar Kepala Balai Besar MKG, Cahyo Nugroho dalam rilisnya yang diterima Minggu (1/3).

Wilayah pesisir yang berpotensi mengalami air laut pasang tersebut, yaitu di antaranya pesisir selatan Kabupaten Tabanan, pesisir Kabupaten Badung, pesisir Kota Denpasar, pesisir Kabupaten Gianyar, pesisir selatan Kabupaten Klungkung.

“Potensi banjir pesisir (rob) ini berbeda waktu (hari dan jam) di tiap wilayah, yang secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat,” jelasnya.

Terkait potensi pasang maksimum air laut tersebut, masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampaknya serta memperhatikan perkembangan terkini informasi cuaca maritim dari BMKG Wilayah III. (RS/E-4)