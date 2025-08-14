Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025: Cerah Seharian

Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Warga DKI Jakarta hari ini, Kamis 14 Agustus 2025, bisa menyiapkan agenda luar ruang tanpa khawatir hujan. Berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), sebagian besar kawasan ibu kota akan diselimuti cuaca cerah.
Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara diprediksi akan cerah sejak pagi, sementara Jakarta Barat akan mendapat sedikit nuansa cerah berawan. Hanya Kepulauan Seribu yang diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan.
Pada siang hingga sore hari, cuaca Jakarta secara keseluruhan berganti menjadi cerah berawan, menciptakan cuaca yang nyaman untuk beraktivitas. Kondisi tersebut berlanjut hingga malam hari.
Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23-31 derajat celsius, dengan eembusan angin ringan hingga sedang, yakni 1124 kilometer per jam. Ini menjadi kondisi yang pas untuk menikmati hari tanpa gerah berlebihan, tapi tetap ingat bawa topi dan air minum agar hidrasi tetap terjaga dan tubuh tetap segar. (Ant/E-3)
Masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di DKI Jakarta masih diimbau untuk waspada terhadap kondisi cuaca.
Imbauan untuk hati-hati kepada masyarakat DKI Jakarta yang berangkat beraktivitas di pagi hari ini, Selasa 12 Agustus 2025.
Berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), cuaca di wilayah ibu kota hari ini akan didominasi hujan ringan.
Sabtu yang sendu tampaknya akan menemani penduduk DKI Jakarta pada Sabtu, 9 Agustus 2025.
BMKG merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta periode Kamis, 7 Agustus 2025. Sebagian besar langit kawasan ibu kota diramalkan cerah berawan.
