Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025: Cerah Seharian

Ilustrasi(Antara)

Warga DKI Jakarta hari ini, Kamis 14 Agustus 2025, bisa menyiapkan agenda luar ruang tanpa khawatir hujan. Berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), sebagian besar kawasan ibu kota akan diselimuti cuaca cerah.

Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara diprediksi akan cerah sejak pagi, sementara Jakarta Barat akan mendapat sedikit nuansa cerah berawan. Hanya Kepulauan Seribu yang diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan.

Pada siang hingga sore hari, cuaca Jakarta secara keseluruhan berganti menjadi cerah berawan, menciptakan cuaca yang nyaman untuk beraktivitas. Kondisi tersebut berlanjut hingga malam hari.

Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23-31 derajat celsius, dengan eembusan angin ringan hingga sedang, yakni 1124 kilometer per jam. Ini menjadi kondisi yang pas untuk menikmati hari tanpa gerah berlebihan, tapi tetap ingat bawa topi dan air minum agar hidrasi tetap terjaga dan tubuh tetap segar. (Ant/E-3)