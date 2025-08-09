Headline
Healing dalam Paduan Suara yang tak Saling Kenal

Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Sabtu 9 Agustus 2025: Potensi Hujan Seharian

Andhika Prasetyo
09/8/2025 06:34
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Sabtu 9 Agustus 2025: Potensi Hujan Seharian
Ilustrasi(Antara)

Sabtu yang sendu tampaknya akan menemani penduduk DKI Jakarta pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Berdasarkan prakiraan cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagian wilayah DKI Jakarta diguyur hujan ringan dari pagi hingga malam.

Pada pagi hari, hujan ringan diperkirakan turun di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Sementara itu, langit di Jakarta Timur dan Jakarta Pusat diprediksi berawan tebal.

Beranjak ke siang hari, cuaca di seluruh wilayah ibu kota diperkirakan cerah hingga berawan tebal. Namun, menjelang sore, kondisi mulai bervariasi: Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu diperkirakan cerah berawan, sedangkan Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Baca juga : Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Senin 4 Agustus 2025: Hujan di Malam Hari

Pada malam, cuaca Jakarta secara keseluruhan diramalkan diguyur hujan. Hanya Kepulauan Seribu yang cerah berawan.

Untuk suhu udara, BMKG memprakirakan pagi hari berada di kisaran 24–29 derajat Celsius. Siang hari suhu naik menjadi 28–31 derajat Celsius, sementara pada malam hari kembali turun ke kisaran 24–29 derajat Celsius. (Ant/E-3)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Andhika
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved