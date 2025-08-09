Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Sabtu 9 Agustus 2025: Potensi Hujan Seharian

Ilustrasi(Antara)

Sabtu yang sendu tampaknya akan menemani penduduk DKI Jakarta pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Berdasarkan prakiraan cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagian wilayah DKI Jakarta diguyur hujan ringan dari pagi hingga malam.

Pada pagi hari, hujan ringan diperkirakan turun di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Sementara itu, langit di Jakarta Timur dan Jakarta Pusat diprediksi berawan tebal.

Beranjak ke siang hari, cuaca di seluruh wilayah ibu kota diperkirakan cerah hingga berawan tebal. Namun, menjelang sore, kondisi mulai bervariasi: Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu diperkirakan cerah berawan, sedangkan Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Pada malam, cuaca Jakarta secara keseluruhan diramalkan diguyur hujan. Hanya Kepulauan Seribu yang cerah berawan.

Untuk suhu udara, BMKG memprakirakan pagi hari berada di kisaran 24–29 derajat Celsius. Siang hari suhu naik menjadi 28–31 derajat Celsius, sementara pada malam hari kembali turun ke kisaran 24–29 derajat Celsius. (Ant/E-3)