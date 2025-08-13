Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025: Masih Hujan

Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di DKI Jakarta masih diimbau untuk waspada terhadap kondisi cuaca. Berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pada Rabu 13 Agustus 2025, sebagian besar kawasan ibu kota bakal diguyur hujan.
Pada pagi, cuaca Jakarta secara menyeluruh, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara diperkirakan berawan tebal. Hanya Kepulauan Seribu yang berpotensi diguyur hujan ringan. Kondisi cuaca tersebut bertahan hingga siang hari.
Pada sore, hujan mulai turun di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Sementara Jakarta Barat dan Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu tetap diselimuti awan tebal.
Pada malam hari, hujan ringan diperkirakan turun di hampir seluruh wilayah DKI, kecuali Kepulauan Seribu yang masih bertahan dengan awan tebal.
BMKG memproyeksikan suhu udara berkisar 23–30 derajat celsius, dengan kecepatan angin antara 1–21 km/jam.
BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu teradap kondisi cuaca dalam beberapa hari ke depan. Saat beraktivitas, warga disarankan membawa perlengkapan seperti payung atau jas hujan, menggunakan alas kaki anti-selip, serta menghindari genangan air yang berisiko membahayakan. Barang-barang elektronik sebaiknya dilindungi dengan tas kedap air, sementara kondisi tubuh perlu dijaga dengan konsumsi vitamin dan segera mengganti pakaian basah. Bagi pengendara, BMKG mengingatkan pentingnya mengurangi kecepatan dan menjaga jarak aman demi keselamatan di jalan licin. (E-3)
Imbauan untuk hati-hati kepada masyarakat DKI Jakarta yang berangkat beraktivitas di pagi hari ini, Selasa 12 Agustus 2025.
Berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), cuaca di wilayah ibu kota hari ini akan didominasi hujan ringan.
Sabtu yang sendu tampaknya akan menemani penduduk DKI Jakarta pada Sabtu, 9 Agustus 2025.
BMKG merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta periode Kamis, 7 Agustus 2025. Sebagian besar langit kawasan ibu kota diramalkan cerah berawan.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, periode Rabu 6 Agustus 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved