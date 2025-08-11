Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Senin 8 Agustus 2025: Waspada Hujan

Headline
Warga DKI Jakarta diimbau untuk waspada pada hari ini, Senin 11 Agustus 2025. Berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), cuaca di wilayah ibu kota hari ini akan didominasi hujan ringan. Hujan berpotensi turun sejak pagi hingga malam.
Jakarta Barat diprediksi mengalami cuaca berawan tebal pada pagi dan siang, kemudian dsambut hujan ringan di sore dan malam hari.
Di Jakarta Pusat, cuaca berawan tebal diperkirakan terjadi pada pagi dan siang, berawan pada sore, serta hujan ringan pada pagi dan malam.
Cuaca Jakarta Selatan juga diprediksi berawan tebal sejak pagi hingga siang, dengan peluang hujan ringan di sore dan malam hari.
Sementara itu, Jakarta Timur diramalkan berawan tebal pada pagi hingga siang, dengan potensi hujan ringan juga terjadi di pagi, sore, dan malam.
Jakarta Utara kemungkinan berawan tebal pada pagi dan siang, berawan pada sore, lalu hujan ringan di dan malam hari.
Untuk wilayah Kepulauan Seribu, BMKG memprediksi cuaca berawan tebal hampir sepanjang hari, dengan potensi hujan ringan pada pagi hari. (Ant/E-3)
Hasil analisis menunjukkan adanya sirkulasi siklonik di Samudra Pasifik sebelah timur Filipina, sebelah utara Papua, dan di Selat Makassar.
Sabtu yang sendu tampaknya akan menemani penduduk DKI Jakarta pada Sabtu, 9 Agustus 2025.
Gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Tengah masih berlangsung dengan ketinggian 1,25-3,5 meter sehingga cukup berisiko terhadap kegiatan pelayaran.
Gelombang tinggi di perairan tersebut cukup berisiko terhadap kegiatan pelayaran seperti kapal nelayan, tongkang, kapal barang dan penumpang.
BMKG merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta periode Kamis, 7 Agustus 2025. Sebagian besar langit kawasan ibu kota diramalkan cerah berawan.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, periode Rabu 6 Agustus 2025.
Masyarakat DKI Jakarta dan daerah sekitarnya diimbau waspada dengan cuaca hari ini.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan dengan intensitas ringan akan mengguyur sebagian wilayah ibu kota pada hari ini, Senin 4 Agustus 2025.
