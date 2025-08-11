Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Senin 8 Agustus 2025: Waspada Hujan

Ilustrasi(Antara)

Warga DKI Jakarta diimbau untuk waspada pada hari ini, Senin 11 Agustus 2025. Berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), cuaca di wilayah ibu kota hari ini akan didominasi hujan ringan. Hujan berpotensi turun sejak pagi hingga malam.

Jakarta Barat diprediksi mengalami cuaca berawan tebal pada pagi dan siang, kemudian dsambut hujan ringan di sore dan malam hari.

Di Jakarta Pusat, cuaca berawan tebal diperkirakan terjadi pada pagi dan siang, berawan pada sore, serta hujan ringan pada pagi dan malam.

Baca juga : Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Sabtu 9 Agustus 2025: Potensi Hujan Seharian

Cuaca Jakarta Selatan juga diprediksi berawan tebal sejak pagi hingga siang, dengan peluang hujan ringan di sore dan malam hari.

Sementara itu, Jakarta Timur diramalkan berawan tebal pada pagi hingga siang, dengan potensi hujan ringan juga terjadi di pagi, sore, dan malam.

Jakarta Utara kemungkinan berawan tebal pada pagi dan siang, berawan pada sore, lalu hujan ringan di dan malam hari.

Untuk wilayah Kepulauan Seribu, BMKG memprediksi cuaca berawan tebal hampir sepanjang hari, dengan potensi hujan ringan pada pagi hari. (Ant/E-3)