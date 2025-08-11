Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca pada Senin (11/8), dipengaruhi oleh sirkulasi siklonik yang berpotensi menimbulkan hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah, gelombang tinggi, serta banjir rob di sejumlah pesisir.
Hasil analisis menunjukkan adanya sirkulasi siklonik di Samudra Pasifik sebelah timur Filipina, sebelah utara Papua, dan di Selat Makassar.
Fenomena ini membentuk daerah perlambatan kecepatan angin dan pertemuan angin (konvergensi) memanjang dari Sulawesi bagian tengah hingga Selat Makassar, serta dari Samudra Pasifik timur Filipina hingga utara Papua.
Daerah konvergensi lainnya memanjang di Laut Andaman, perairan utara Aceh, Laut Cina Selatan, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa bagian barat, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Laut Flores, Laut Maluku, Maluku, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Arafuru, dan Pulau Papua.
Kombinasi dinamika atmosfer ini menyebabkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah wilayah.
Selain itu, hujan lebat hingga sangat lebat diprediksi terjadi di Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Bengkulu, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara.
BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir rob di beberapa wilayah:
Selain itu, potensi gelombang tinggi 2,5 - 4 meter diperkirakan terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung, serta Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur.
Wilayah Pulau Sumatra
Wilayah Pulau Jawa
Wilayah Pulau Bali dan Nusa Tenggara
Wilayah Pulau Kalimantan
Wilayah Pulau Sulawesi
Wilayah Pulau Papua
BMKG juga memperingatkan suhu maksimum 32–33°C di Pangkalpinang, Surabaya, Gorontalo, dan Makassar, yang berpotensi memicu udara panas di siang hari.
Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan memantau informasi cuaca terbaru melalui aplikasi dan kanal resmi BMKG guna mengantisipasi perubahan kondisi cuaca secara cepat. (YouTube BMKG/Z-1)
