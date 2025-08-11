Ilustrasi(Freepik)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca pada Senin (11/8), dipengaruhi oleh sirkulasi siklonik yang berpotensi menimbulkan hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah, gelombang tinggi, serta banjir rob di sejumlah pesisir.

Hasil analisis menunjukkan adanya sirkulasi siklonik di Samudra Pasifik sebelah timur Filipina, sebelah utara Papua, dan di Selat Makassar.

Fenomena ini membentuk daerah perlambatan kecepatan angin dan pertemuan angin (konvergensi) memanjang dari Sulawesi bagian tengah hingga Selat Makassar, serta dari Samudra Pasifik timur Filipina hingga utara Papua.

Daerah konvergensi lainnya memanjang di Laut Andaman, perairan utara Aceh, Laut Cina Selatan, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa bagian barat, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Laut Flores, Laut Maluku, Maluku, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Arafuru, dan Pulau Papua.

Kombinasi dinamika atmosfer ini menyebabkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah wilayah.

Selain itu, hujan lebat hingga sangat lebat diprediksi terjadi di Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Bengkulu, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara.

BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir rob di beberapa wilayah:

Pesisir Sumatra Utara

Pesisir Kepulauan Riau

Sumatra Barat

Bangka Belitung

Banten

Jawa Tengah

Daerah Istimewa Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Utara

Kalimantan Timur

Kalimantan Selatan

Maluku

Papua Selatan

Selain itu, potensi gelombang tinggi 2,5 - 4 meter diperkirakan terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung, serta Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur.

Melalui kanal resmi BMKG, Henok Vita, prakirawan BMKG, menyampaikan prakiraan cuaca di kota-kota besar Indonesia:

Wilayah Pulau Sumatra

Berawan Tebal: Banda Aceh

Potensi Hujan Ringan: Tanjung Pinang, dan Pekanbaru

Potensi Hujan Sedang: Medan

Waspada Potensi Hujan Petir: Padang, Palembang, dan Bengkulu

Wilayah Pulau Jawa

Udara Kabur: Surabaya

Potensi Hujan Ringan: Serang, Jakarta, dan Semarang

Waspada Potensi Hujan Petir: Bandung

Wilayah Pulau Bali dan Nusa Tenggara

Cerah Berawan - Berawan: Denpasar, Mataram, dan Kupang

Wilayah Pulau Kalimantan

Potensi Hujan Ringan: Pontianak, Tanjung Selor, dan Samarinda

Waspada Potensi Hujan Petir: Palangkaraya, dan Banjarmasin

Wilayah Pulau Sulawesi

Udara Kabur: Kendari

Berawan Tebal: Makassar

Potensi Hujan Ringan: Manado, Gorontalo, dan Palu

Waspada Hujan Petir: Mamuju

Wilayah Pulau Papua

Potensi Hujan Ringan: Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke

BMKG juga memperingatkan suhu maksimum 32–33°C di Pangkalpinang, Surabaya, Gorontalo, dan Makassar, yang berpotensi memicu udara panas di siang hari.

Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan memantau informasi cuaca terbaru melalui aplikasi dan kanal resmi BMKG guna mengantisipasi perubahan kondisi cuaca secara cepat. (YouTube BMKG/Z-1)