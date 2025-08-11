Headline
Beras dalam Kendali Pemodal Besar

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Prakiraan Cuaca Senin (11/8): Waspada Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi di Sejumlah Wilayah

Inqilaf Nur Aprilla
11/8/2025 05:03
Prakiraan Cuaca Senin (11/8): Waspada Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi di Sejumlah Wilayah
Ilustrasi(Freepik)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca pada Senin (11/8), dipengaruhi oleh sirkulasi siklonik yang berpotensi menimbulkan hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah, gelombang tinggi, serta banjir rob di sejumlah pesisir.

Hasil analisis menunjukkan adanya sirkulasi siklonik di Samudra Pasifik sebelah timur Filipina, sebelah utara Papua, dan di Selat Makassar.

Fenomena ini membentuk daerah perlambatan kecepatan angin  dan pertemuan angin (konvergensi) memanjang dari Sulawesi bagian tengah hingga Selat Makassar, serta dari Samudra Pasifik timur Filipina hingga utara Papua.

Baca juga : Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Sabtu 9 Agustus 2025: Potensi Hujan Seharian

Daerah konvergensi lainnya memanjang di Laut Andaman, perairan utara Aceh, Laut Cina Selatan, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa bagian barat, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Laut Flores, Laut Maluku, Maluku, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Arafuru, dan Pulau Papua.

Kombinasi dinamika atmosfer ini menyebabkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah wilayah. 

Selain itu, hujan lebat hingga sangat lebat diprediksi terjadi di Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Bengkulu, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara.

Baca juga : Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Kamis 7 Agustus 2025: Cerah dan Hujan

BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir rob di beberapa wilayah:

  • Pesisir Sumatra Utara
  • Pesisir Kepulauan Riau
  • Sumatra Barat
  • Bangka Belitung
  • Banten
  • Jawa Tengah
  • Daerah Istimewa Yogyakarta
  • Jawa Timur
  • Bali
  • Nusa Tenggara Barat
  • Nusa Tenggara Timur
  • Kalimantan Utara
  • Kalimantan Timur
  • Kalimantan Selatan
  • Maluku
  • Papua Selatan

Selain itu, potensi gelombang tinggi 2,5 - 4 meter diperkirakan terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung, serta Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur.

Melalui kanal resmi BMKG, Henok Vita, prakirawan BMKG, menyampaikan prakiraan cuaca di kota-kota besar Indonesia:

Wilayah Pulau Sumatra

  • Berawan Tebal: Banda Aceh
  • Potensi Hujan Ringan: Tanjung Pinang, dan Pekanbaru
  • Potensi Hujan Sedang: Medan
  • Waspada Potensi Hujan Petir: Padang, Palembang, dan Bengkulu

Wilayah Pulau Jawa

  • Udara Kabur: Surabaya
  • Potensi Hujan Ringan: Serang, Jakarta, dan Semarang
  • Waspada Potensi Hujan Petir: Bandung

Wilayah Pulau Bali dan Nusa Tenggara

  • Cerah Berawan - Berawan: Denpasar, Mataram, dan Kupang

Wilayah Pulau Kalimantan

  • Potensi Hujan Ringan: Pontianak, Tanjung Selor, dan Samarinda
  • Waspada Potensi Hujan Petir: Palangkaraya, dan Banjarmasin

Wilayah Pulau Sulawesi

  • Udara Kabur: Kendari
  • Berawan Tebal: Makassar
  • Potensi Hujan Ringan: Manado, Gorontalo, dan Palu
  • Waspada Hujan Petir: Mamuju

Wilayah Pulau Papua

  • Potensi Hujan Ringan: Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke

BMKG juga memperingatkan suhu maksimum 32–33°C di Pangkalpinang, Surabaya, Gorontalo, dan Makassar, yang berpotensi memicu udara panas di siang hari.

Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan memantau informasi cuaca terbaru melalui aplikasi dan kanal resmi BMKG guna mengantisipasi perubahan kondisi cuaca secara cepat. (YouTube BMKG/Z-1)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved