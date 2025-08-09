Prakiraan Cuaca BMKG Sabtu, 9 Agustus 2025: Waspada Cuaca Ekstrem dan Gelombang Tinggi

Berikut prakiraan cuaca hari ini(Freepik)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis informasi prakiraan cuaca untuk Sabtu, 9 Agustus 2025.

BMKG menginformasikan potensi cuaca ekstrem yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, termasuk udara kabur, cerah berawan, berawan, berawan tebal, hujan ringan, hujan sedang, serta hujan disertai petir.

Berikut rincian prakiraan cuaca untuk beberapa kota besar:

Pulau Sumatera

Udara Kabur: Palembang

Berawan Tebal: Banda Aceh, Jambi, dan Pangkal Pinang

Hujan Ringan: Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, dan Bandar Lampung

Hujan Sedang: Medan

Pulau Jawa

Cerah Berawan: Yogyakarta

Hujan Ringan: Serang, Jakarta, Semarang , dan Surabaya

Hujan Sedang: Bandung

Pulau Bali dan Nusa Tenggara

Cerah: Kupang

Berawan: Denpasar dan Mataram

Pulau Kalimantan

Hujan Ringan: Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya

Hujan Petir: Tanjung Selor dan Banjarmasin

Pulau Sulawesi

Hujan Ringan: Kendari, Makassar, Mamuju, Palu, Gorontalo, dan Manado

Pulau Indonesia Bagian Timur

Hujan Ringan: Ambon, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke

Hujan Sedang: Jayapura

Hujan Petir: Ternate dan Nabire

Sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi, yang memanjang di Perairan Barat Sumatera Barat.

Daerah konvergensi lainnya terpantau memanjang di Selat Sunda, Selat Karimata, Perairan Utara Jawa Timur, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Perairan Timur Sulawesi Tengah, dari Maluku hingga Laut Seram, Laut Halmahera, dan dari Teluk Cendrawasih, hingga Papua Barat.

Daerah pertemuan angin atau konfluensi, terpantau di Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Laut Arafuru.

Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis, di sekitar sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut.

Serta terdapat juga gelombang atmosfer yang aktif di Indonesia, seperti gelombang Kelvin di sebagian Bengkulu dan sebagian Sumatera Selatan, serta gelombang Equatorial Rossby di Sulawesi Selatan dan di Sulawesi Tenggara.

Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang perlu diwaspadai, sementara itu perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah, Kalimantan Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Waspadai gelombang tinggi 2,5 hingga 4 meter di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Timur dan di Selat Bali serta Selat Alas bagian Selatan, serta waspadai juga potensi banjir rob di pesisir:

Pesisir Sumatera

Pesisir Kepulauan Riau

Pesisir Sumatera Barat

Pesisir Jambi

Pesisir Bangka Belitung

Pesisir Banten

Pesisir Jakarta

Pesisir Jawa Timur

Pesisir Bali

Pesisir Nusa Tenggara Barat

Pesisir Nusa Tenggara Timur

Pesisir Kalimantan Selatan

Pesisir Kalimantan Barat

Pesisir Papua Selatan

Imbauan BMKG

Prakiraan cuaca ini merupakan gambaran umum kondisi cuaca di wilayah masing-masing.

Untuk mendapatkan informasi cuaca yang lebih spesifik dan terkini setiap 3 jam, masyarakat dapat mengakses aplikasi Info BMKG yang tersedia di Play Store dan App Store, atau website resmi BMKG di www.bmkg.go.id dan media sosial @infobmkg.

