Prakiraan Cuaca BMKG Sabtu, 9 Agustus 2025: Waspada Cuaca Ekstrem dan Gelombang Tinggi

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis informasi prakiraan cuaca untuk Sabtu, 9 Agustus 2025.
BMKG menginformasikan potensi cuaca ekstrem yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, termasuk udara kabur, cerah berawan, berawan, berawan tebal, hujan ringan, hujan sedang, serta hujan disertai petir.
Sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi, yang memanjang di Perairan Barat Sumatera Barat.
Daerah konvergensi lainnya terpantau memanjang di Selat Sunda, Selat Karimata, Perairan Utara Jawa Timur, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Perairan Timur Sulawesi Tengah, dari Maluku hingga Laut Seram, Laut Halmahera, dan dari Teluk Cendrawasih, hingga Papua Barat.
Daerah pertemuan angin atau konfluensi, terpantau di Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Laut Arafuru.
Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis, di sekitar sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut.
Serta terdapat juga gelombang atmosfer yang aktif di Indonesia, seperti gelombang Kelvin di sebagian Bengkulu dan sebagian Sumatera Selatan, serta gelombang Equatorial Rossby di Sulawesi Selatan dan di Sulawesi Tenggara.
Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang perlu diwaspadai, sementara itu perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah, Kalimantan Timur, Maluku, dan Maluku Utara.
Waspadai gelombang tinggi 2,5 hingga 4 meter di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Timur dan di Selat Bali serta Selat Alas bagian Selatan, serta waspadai juga potensi banjir rob di pesisir:
Prakiraan cuaca ini merupakan gambaran umum kondisi cuaca di wilayah masing-masing.
Untuk mendapatkan informasi cuaca yang lebih spesifik dan terkini setiap 3 jam, masyarakat dapat mengakses aplikasi Info BMKG yang tersedia di Play Store dan App Store, atau website resmi BMKG di www.bmkg.go.id dan media sosial @infobmkg.
Gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Tengah masih berlangsung dengan ketinggian 1,25-3,5 meter sehingga cukup berisiko terhadap kegiatan pelayaran.
Gelombang tinggi di perairan tersebut cukup berisiko terhadap kegiatan pelayaran seperti kapal nelayan, tongkang, kapal barang dan penumpang.
CUACA ekstrem tak hanya menjadi ancaman di musim penghujan. Dalam beberapa hari terakhir, hujan deras hingga ekstrem kembali mengguyur sejumlah wilayah di Tanah Air,
Air laut pasang (rob) di perairan utara juga masih bertahan dengan ketinggian maksimum 0,9 meter pada pukul 05.00-09.00 WIB.
Gelombang tinggi hingga 4 meter juga masih berlangsung di perairan selatan dan ketinggian 2,5 meter di perairan Karimunjawa bagian timur.
BMKG menginformasikan potensi cuaca ekstrem di beberapa wilayah Indonesia pada Jumat 1 AGustus 2025
Dari 12 kapal yang kemarin tenggelam, tujuh kapal berhasil dievakuasi. Sebagian besar bodi kapal masih utuh meski ada mesin dan peralatan yang hilang,
