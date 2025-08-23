Headline
KPK Didorong Usut Aktor Lama

KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.

Bimo Aria Seno
23/8/2025 05:30
Prakiraan Cuaca BMKG 23 Agustus 2025: Waspada Suhu Tinggi, Banjir Rob, dan Hujan Petir
Prakiraan cuaca hari ini.(Freepik)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk Sabtu (23/8). Berdasarkan prediksi, terpantau bibit siklon tropis 90W yang diperkirakan intensitasnya meningkat dan bergerak ke arah barat–barat laut, dengan kecepatan angin maksimum sekitar 25-30 knot dan tekanan 1004 hektopaskal.

Sistem ini membentuk konvergensi (perlambatan angin) dan konfluensi (pertemuan angin) yang memanjang di pesisir timur Filipina dan Laut Cina Selatan. Potensi bibit siklon tropis menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan berada pada kategori rendah hingga sedang.

Selain itu, sirkulasi siklonik diprediksi berada di Samudra Pasifik utara Papua dan membentuk daerah konvergensi/konfluensi yang memanjang di Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik utara Papua Barat Daya.

Baca juga : Prakiraan Cuaca BMKG: Peringatan Cuaca Ekstrem dan Gelombang Tinggi 1 Agustus 2025

Konvergensi lain terpantau memanjang dari pesisir Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Timur-pesisir selatan Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara-Sulawesi Tengah, serta Papua bagian tengah.

Peringatan Dini: Angin Kencang & Hujan Lebat

  • Angin kencang: Aceh, Nusa Tenggara Timur.
  • Hujan sangat lebat hingga ekstrem: Papua Barat Daya.
  • Hujan lebat hingga sangat lebat: Lampung, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Pegunungan, Papua.

Peringatan Gelombang Tinggi & Banjir Rob

Waspadai gelombang 2,5-4 meter di perairan selatan Jawa hingga Nusa Tenggara Timur serta Samudra Hindia selatan Banten-NTT.

Potensi banjir rob berpeluang terjadi di pesisir: Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi bagian utara.

Waspada Suhu Tinggi

Suhu maksimum 32-33°C berpotensi terjadi di: Medan, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Bengkulu.

Ringkasan Prakiraan Cuaca per Wilayah

Sumatera

  • Berawan: Banda Aceh
  • Berawan tebal: Padang
  • Hujan ringan: Medan, Jambi, Bengkulu
  • Hujan sedang: Palembang, Pangkal Pinang
  • Potensi hujan petir: Pekanbaru, Tanjung Pinang
  • Hujan disertai petir: Bandar Lampung

Jawa

  • Hujan ringan: Jakarta, Serang, Bandung, Semarang
  • Berawan tebal: Yogyakarta
  • Berkabut: Surabaya

Bali & Nusa Tenggara

  • Cerah berawan: Kupang
  • Berawan tebal: Mataram
  • Hujan ringan: Denpasar

Kalimantan

  • Hujan ringan: Pontianak, Palangka Raya, Samarinda
  • Potensi hujan petir: Tanjung Selor, Banjarmasin

Sulawesi

  • Berawan tebal: Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado
  • Hujan ringan: Palu, Mamuju

Indonesia Timur

  • Hujan ringan: Ambon, Manokwari, Jayapura, Merauke
  • Hujan sedang: Sorong
  • Potensi hujan petir: Ternate, Nabire

Imbauan Keselamatan

  • Perbarui informasi melalui BMKG dan kanal resmi setempat.
  • Hindari aktivitas di laut saat peringatan gelombang tinggi berlaku.
  • Siapkan perlengkapan hujan dan waspadai genangan/banjir rob di area pesisir.
  • Batasi aktivitas di luar ruang saat suhu puncak siang hari, tetap terhidrasi.

(YouTube BMKG/Z-10)

 



Editor : Gana Buana
