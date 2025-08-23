Prakiraan Cuaca BMKG 23 Agustus 2025: Waspada Suhu Tinggi, Banjir Rob, dan Hujan Petir

Headline
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk Sabtu (23/8). Berdasarkan prediksi, terpantau bibit siklon tropis 90W yang diperkirakan intensitasnya meningkat dan bergerak ke arah barat–barat laut, dengan kecepatan angin maksimum sekitar 25-30 knot dan tekanan 1004 hektopaskal.
Sistem ini membentuk konvergensi (perlambatan angin) dan konfluensi (pertemuan angin) yang memanjang di pesisir timur Filipina dan Laut Cina Selatan. Potensi bibit siklon tropis menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan berada pada kategori rendah hingga sedang.
Selain itu, sirkulasi siklonik diprediksi berada di Samudra Pasifik utara Papua dan membentuk daerah konvergensi/konfluensi yang memanjang di Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik utara Papua Barat Daya.
Konvergensi lain terpantau memanjang dari pesisir Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Timur-pesisir selatan Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara-Sulawesi Tengah, serta Papua bagian tengah.
Waspadai gelombang 2,5-4 meter di perairan selatan Jawa hingga Nusa Tenggara Timur serta Samudra Hindia selatan Banten-NTT.
Potensi banjir rob berpeluang terjadi di pesisir: Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi bagian utara.
Suhu maksimum 32-33°C berpotensi terjadi di: Medan, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Bengkulu.
BMKG memprediksi sejumlah wilayah Indonesia akan mengalami cuaca ekstrem. Berikut prakiraan cuaca di sejumlah daerah, Minggu, 24 Agustus 2025.
Gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Tengah, cukup berisiko terhadap aktivitas pelayaran.
Banjir rob di sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah terjadi karena air laut pasang (rob) di perairan utara Jawa Tengah cukup tinggi hingga mencapai 1,1 meter.
Jumlah korban tenggelam akibat digulung gelombang di Jawa Tengah dalam beberapa hari terakhir mencapai 12 orang dan hanya dua yang dapat diselamatkan.
Sejumlah wilayah diprediksi mengalami kondisi berawan, hujan ringan, hujan sedang, hingga hujan disertai petir, pada Rabu, 20 Agustus 2025.
Bibit Siklon Tropis 93W terpantau di perairan timur Filipina. Sementara itu, Siklon Tropis Kajiki terlihat di Laut Cina Selatan, sebelah timur laut Vietnam
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, periode Senin 25 Agustus 2025.
BMKG memprediksi sejumlah wilayah Indonesia akan mengalami cuaca ekstrem. Berikut prakiraan cuaca di sejumlah daerah, Minggu, 24 Agustus 2025.
Masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya yang berencana menghabiskan akhir pekan di ibu kota diminta waspada terhadap kondisi cuaca hari ini.
BMKG memperingatkan potensi cuaca ekstrem pada Jumat, 22 Agustus 2025.
