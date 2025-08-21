Headline
Calon Hakim MK Diminta tak Hantam DPR

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

Prakiraan Cuaca BMKG 21 Agustus: Waspadai Hujan, Angin Kencang, dan Gelombang Tinggi

Margaretha Tiffany
21/8/2025 05:30
Prakiraan Cuaca BMKG 21 Agustus: Waspadai Hujan, Angin Kencang, dan Gelombang Tinggi
Prakiraan Cuaca BMKG 21 Agustus(BMKG)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk Kamis, 21 Agustus 2025. Sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan akan dilanda hujan, mulai dari ringan hingga lebat, disertai petir di beberapa daerah. Selain itu, angin kencang dan gelombang tinggi juga diperkirakan akan melanda sejumlah perairan.

BMKG menyebutkan bahwa konvergensi dan konfluensi udara akan memicu pembentukan awan hujan di beberapa lokasi.

Daerah-daerah yang terpapar konvergensi meliputi:

  • Laut Andaman (Sumatera Utara hingga Selat Malaka)
  • Perairan Selatan Lampung hingga Bengkulu
  • Pesisir Utara Jawa Barat hingga Perairan Timur Lampung
  • Jawa Timur hingga Jawa Tengah
  • Laut Maluku hingga Perairan Selatan Filipina
  • Laut Arafuru hingga Maluku Utara
  • Papua Nugini hingga Laut Arafuru
  • Papua Pegunungan hingga Papua Barat Daya
  • Samudra Pasifik Utara (Papua Nugini hingga Papua Barat)
  • Daerah dengan konfluensi terpantau di:
  • Samudra Hindia, Selatan Jawa
  • Laut Jawa, Selat Karimata
  • Laut Cina Selatan, Selat Makassar
  • Laut Sulawesi, Laut Arafuru
  • Laut Maluku, Laut Halmahera
  • Samudra Pasifik Utara Papua Barat

Kondisi ini diperkirakan akan memicu hujan di sekitar sirkulasi siklonik serta di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut.

Beberapa kota juga diperkirakan mengalami suhu maksimum hingga 33 derajat Celsius, antara lain:

  • Palembang: 32°C
  • Serang: 33°C
  • Surabaya: 33°C
  • Pangkal Pinang: 31°C
  • Jakarta: 30°C
  • Bandung: 25°C
  • Semarang: 29°C
  • Yogyakarta: 31°C

BMKG juga mencatat prakiraan cuaca di 38 kota besar Indonesia, sebagai berikut:

Pulau Sumatera

  • Berawan tebal: Banda Aceh, Padang, Pekanbaru
  • Hujan ringan: Medan, Tanjung Pinang, Bengkulu, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung
  • Hujan sedang: Palembang

Pulau Jawa

  • Hujan ringan: Jakarta, Semarang, Surabaya, Yogyakarta
  • Hujan sedang: Serang
  • Hujan disertai petir: Bandung

Pulau Bali dan Nusa Tenggara

  • Cerah berawan: Denpasar, Kupang
  • Berawan: Mataram
  • Pulau Kalimantan
  • Udara kabur: Samarinda, Banjarmasin
  • Berawan: Pontianak
  • Hujan ringan: Palangkaraya
  • Hujan disertai petir: Tanjung Selor

Pulau Sulawesi

  • Berawan tebal: Gorontalo, Kendari
  • Hujan ringan: Palu, Mamuju, Makassar
  • Hujan disertai petir: Mando

Timur Indonesia

  • Hujan ringan: Ternate, Ambon, Nabire, Merauke, Jayawijaya, Manokwari
  • Hujan sedang: Jayapura
  • Hujan disertai petir: Sorong

BMKG juga memberikan peringatan tentang peningkatan kecepatan angin permukaan yang dapat mencapai lebih dari 25 knot di beberapa perairan, seperti Laut Andaman, Samudra Hindia Selatan, Jawa Barat, hingga Barat Lampung, Laut Koral, dan Laut Arafuru. Kondisi ini berpotensi menyebabkan gelombang laut tinggi di wilayah-wilayah tersebut.

Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Samudra Hindia Selatan dan Jawa Timur.

Prakiraan cuaca ini memberikan gambaran umum kondisi cuaca hari ini. Untuk informasi lebih detail, pantau terus aplikasi InfoBMKG yang tersedia di Playstore atau App Store. (YouTube BMKG/Z-10)

 



Editor : Gana Buana
