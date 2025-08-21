Prakiraan Cuaca BMKG 21 Agustus: Waspadai Hujan, Angin Kencang, dan Gelombang Tinggi

Headline
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk Kamis, 21 Agustus 2025. Sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan akan dilanda hujan, mulai dari ringan hingga lebat, disertai petir di beberapa daerah. Selain itu, angin kencang dan gelombang tinggi juga diperkirakan akan melanda sejumlah perairan.
BMKG menyebutkan bahwa konvergensi dan konfluensi udara akan memicu pembentukan awan hujan di beberapa lokasi.
Daerah-daerah yang terpapar konvergensi meliputi:
Kondisi ini diperkirakan akan memicu hujan di sekitar sirkulasi siklonik serta di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut.
Beberapa kota juga diperkirakan mengalami suhu maksimum hingga 33 derajat Celsius, antara lain:
BMKG juga mencatat prakiraan cuaca di 38 kota besar Indonesia, sebagai berikut:
BMKG juga memberikan peringatan tentang peningkatan kecepatan angin permukaan yang dapat mencapai lebih dari 25 knot di beberapa perairan, seperti Laut Andaman, Samudra Hindia Selatan, Jawa Barat, hingga Barat Lampung, Laut Koral, dan Laut Arafuru. Kondisi ini berpotensi menyebabkan gelombang laut tinggi di wilayah-wilayah tersebut.
Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Samudra Hindia Selatan dan Jawa Timur.
Prakiraan cuaca ini memberikan gambaran umum kondisi cuaca hari ini. Untuk informasi lebih detail, pantau terus aplikasi InfoBMKG yang tersedia di Playstore atau App Store. (YouTube BMKG/Z-10)
