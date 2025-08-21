Prakiraan Cuaca BMKG 21 Agustus: Waspadai Hujan, Angin Kencang, dan Gelombang Tinggi

Prakiraan Cuaca BMKG 21 Agustus(BMKG)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk Kamis, 21 Agustus 2025. Sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan akan dilanda hujan, mulai dari ringan hingga lebat, disertai petir di beberapa daerah. Selain itu, angin kencang dan gelombang tinggi juga diperkirakan akan melanda sejumlah perairan.

BMKG menyebutkan bahwa konvergensi dan konfluensi udara akan memicu pembentukan awan hujan di beberapa lokasi.

Daerah-daerah yang terpapar konvergensi meliputi:

Laut Andaman (Sumatera Utara hingga Selat Malaka)

Perairan Selatan Lampung hingga Bengkulu

Pesisir Utara Jawa Barat hingga Perairan Timur Lampung

Jawa Timur hingga Jawa Tengah

Laut Maluku hingga Perairan Selatan Filipina

Laut Arafuru hingga Maluku Utara

Papua Nugini hingga Laut Arafuru

Papua Pegunungan hingga Papua Barat Daya

Samudra Pasifik Utara (Papua Nugini hingga Papua Barat)

Daerah dengan konfluensi terpantau di:

Samudra Hindia, Selatan Jawa

Laut Jawa, Selat Karimata

Laut Cina Selatan, Selat Makassar

Laut Sulawesi, Laut Arafuru

Laut Maluku, Laut Halmahera

Samudra Pasifik Utara Papua Barat

Kondisi ini diperkirakan akan memicu hujan di sekitar sirkulasi siklonik serta di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut.

Beberapa kota juga diperkirakan mengalami suhu maksimum hingga 33 derajat Celsius, antara lain:

Palembang: 32°C

Serang: 33°C

Surabaya: 33°C

Pangkal Pinang: 31°C

Jakarta: 30°C

Bandung: 25°C

Semarang: 29°C

Yogyakarta: 31°C

BMKG juga mencatat prakiraan cuaca di 38 kota besar Indonesia, sebagai berikut:

Pulau Sumatera

Berawan tebal: Banda Aceh, Padang, Pekanbaru

Hujan ringan: Medan, Tanjung Pinang, Bengkulu, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung

Hujan sedang: Palembang

Pulau Jawa

Hujan ringan: Jakarta, Semarang, Surabaya, Yogyakarta

Hujan sedang: Serang

Hujan disertai petir: Bandung

Pulau Bali dan Nusa Tenggara

Cerah berawan: Denpasar, Kupang

Berawan: Mataram

Pulau Kalimantan

Udara kabur: Samarinda, Banjarmasin

Berawan: Pontianak

Hujan ringan: Palangkaraya

Hujan disertai petir: Tanjung Selor

Pulau Sulawesi

Berawan tebal: Gorontalo, Kendari

Hujan ringan: Palu, Mamuju, Makassar

Hujan disertai petir: Mando

Timur Indonesia

Hujan ringan: Ternate, Ambon, Nabire, Merauke, Jayawijaya, Manokwari

Hujan sedang: Jayapura

Hujan disertai petir: Sorong

BMKG juga memberikan peringatan tentang peningkatan kecepatan angin permukaan yang dapat mencapai lebih dari 25 knot di beberapa perairan, seperti Laut Andaman, Samudra Hindia Selatan, Jawa Barat, hingga Barat Lampung, Laut Koral, dan Laut Arafuru. Kondisi ini berpotensi menyebabkan gelombang laut tinggi di wilayah-wilayah tersebut.

Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Samudra Hindia Selatan dan Jawa Timur.

Prakiraan cuaca ini memberikan gambaran umum kondisi cuaca hari ini. Untuk informasi lebih detail, pantau terus aplikasi InfoBMKG yang tersedia di Playstore atau App Store. (YouTube BMKG/Z-10)