Prakiraan Cuaca 19 Agustus 2025: Hujan Lebat di Pulau Jawa & Kalimantan, Waspada Banjir Rob

Prakiraan Cuaca BMKG 19 Agustus 2025.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca terbaru untuk Selasa, 19 Agustus 2025. Sejumlah wilayah Indonesia diprediksi mengalami cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai petir. Warga diminta waspada banjir rob di pesisir, khususnya Jawa Tengah.

Prakiraan Cuaca Wilayah Indonesia

Pulau Sumatera

Berawan Tebal: Banda Aceh, Pekanbaru

Udara Kabur: Padang

Hujan Ringan: Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Palembang

Hujan Petir: Bengkulu, Pangkalpinang, Bandar Lampung

Pulau Jawa

Hujan Ringan: Serang, Bandung

Hujan Sedang: Surabaya

Hujan Petir: Jakarta, Semarang, Yogyakarta

Pulau Bali & Nusa Tenggara

Cerah Berawan: Kupang

Hujan Ringan: Mataram, Denpasar

Pulau Kalimantan

Hujan Ringan: Tanjung Selor, Samarinda

Hujan Petir: Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin

Pulau Sulawesi

Hujan Ringan: Palu, Makassar, Kendari

Hujan Sedang: Gorontalo, Manado

Hujan Petir: Mamuju

Wilayah Timur Indonesia

Hujan Ringan: Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, Merauke

Potensi Cuaca Ekstrem

Sistem Tekanan Rendah: Bibit siklon tropis 91W melemah, tetapi sirkulasi siklonik di Samudra Hindia Barat Sumatera masih aktif.

Angin Kencang: Terpantau di Nusa Tenggara Timur dengan kecepatan >25 knot.

Gelombang Tinggi: Laut Banda, perairan selatan NTT, perairan utara Australia, hingga Laut Karang.

Banjir Rob: Potensi tinggi di pesisir Jawa Tengah.

Suhu Udara Besok

Aceh, Medan, Pekanbaru, Bengkulu: 32–33°C, dengan kelembapan tinggi.

Wilayah lain: bervariasi, tetap waspadai perubahan mendadak akibat awan konvektif.

Tips Hadapi Cuaca Hari Ini

Siapkan jas hujan atau payung saat beraktivitas di luar ruangan. Hindari area rawan banjir dan genangan air. Waspada aktivitas di laut karena gelombang tinggi. Ikuti update resmi dari aplikasi Info BMKG atau website BMKG.

Kesimpulan:

Prakiraan cuaca 19 Agustus 2025 menunjukkan hujan lebat hingga petir di sebagian besar Jawa dan Kalimantan. Potensi banjir rob di pesisir serta angin kencang di Nusa Tenggara Timur juga perlu diantisipasi. Tetap waspada, terutama saat beraktivitas di luar rumah. (BMKG/Z-10)