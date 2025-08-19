Headline
Setnov Bebas Jadi Preseden Buruk

Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.

Muhammad Ghifari A
19/8/2025 05:30
Prakiraan Cuaca 19 Agustus 2025: Hujan Lebat di Pulau Jawa & Kalimantan, Waspada Banjir Rob
Prakiraan Cuaca BMKG 19 Agustus 2025.(Freepik)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca terbaru untuk Selasa, 19 Agustus 2025. Sejumlah wilayah Indonesia diprediksi mengalami cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai petir. Warga diminta waspada banjir rob di pesisir, khususnya Jawa Tengah.

Prakiraan Cuaca Wilayah Indonesia

Pulau Sumatera

  • Berawan Tebal: Banda Aceh, Pekanbaru
  • Udara Kabur: Padang
  • Hujan Ringan: Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Palembang
  • Hujan Petir: Bengkulu, Pangkalpinang, Bandar Lampung

Pulau Jawa

  • Hujan Ringan: Serang, Bandung
  • Hujan Sedang: Surabaya
  • Hujan Petir: Jakarta, Semarang, Yogyakarta

Pulau Bali & Nusa Tenggara

  • Cerah Berawan: Kupang
  • Hujan Ringan: Mataram, Denpasar

Pulau Kalimantan

  • Hujan Ringan: Tanjung Selor, Samarinda
  • Hujan Petir: Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin

Pulau Sulawesi

  • Hujan Ringan: Palu, Makassar, Kendari
  • Hujan Sedang: Gorontalo, Manado
  • Hujan Petir: Mamuju

Wilayah Timur Indonesia

  • Hujan Ringan: Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, Merauke

Potensi Cuaca Ekstrem

  • Sistem Tekanan Rendah: Bibit siklon tropis 91W melemah, tetapi sirkulasi siklonik di Samudra Hindia Barat Sumatera masih aktif.
  • Angin Kencang: Terpantau di Nusa Tenggara Timur dengan kecepatan >25 knot.
  • Gelombang Tinggi: Laut Banda, perairan selatan NTT, perairan utara Australia, hingga Laut Karang.
  • Banjir Rob: Potensi tinggi di pesisir Jawa Tengah.

Suhu Udara Besok

  • Aceh, Medan, Pekanbaru, Bengkulu: 32–33°C, dengan kelembapan tinggi.
  • Wilayah lain: bervariasi, tetap waspadai perubahan mendadak akibat awan konvektif.

Tips Hadapi Cuaca Hari Ini

  1. Siapkan jas hujan atau payung saat beraktivitas di luar ruangan.
  2. Hindari area rawan banjir dan genangan air.
  3. Waspada aktivitas di laut karena gelombang tinggi.
  4. Ikuti update resmi dari aplikasi Info BMKG atau website BMKG.

Kesimpulan:

Prakiraan cuaca 19 Agustus 2025 menunjukkan hujan lebat hingga petir di sebagian besar Jawa dan Kalimantan. Potensi banjir rob di pesisir serta angin kencang di Nusa Tenggara Timur juga perlu diantisipasi. Tetap waspada, terutama saat beraktivitas di luar rumah. (BMKG/Z-10)

 



Editor : Gana Buana
