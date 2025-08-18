Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Senin 18 Agustus 2025: Didominasi Berawan

Ilustrasi(Antara)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, periode Senin 18 Agustus 2025. Sebagian besar kawasan ibu kota diramalkan mengalami cuaca berawan.

Pada pagi hari, cuaca di seluruh daerah yakni Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, berawan tebal dengan suhu rata-rata 27 derajat Celsius. Kondisi itu bertahan hingga siang hari.

Pada sore, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan berpotensi turun hujan. Sementara, cuaca Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara tetap berawan.

Baca juga : Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025: Cerah Seharian

BMKG mengimbau masyarakat agar mewaspadai potensi hujan yang terjadi. Warga yang beraktivitas di luar ruangan disarankan menyiapkan perlengkapan penunjang seperti jas hujan atau payung, serta tetap memperhatikan kondisi lalu lintas yang bisa terdampak cuaca.

Selain itu, masyarakat pesisir dan pengguna transportasi laut di sekitar Kepulauan Seribu juga diminta mengantisipasi perubahan kondisi angin dan gelombang saat hujan turun. (Ant/E-3)