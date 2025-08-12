Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025: Hujan Lagi

Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
Imbauan untuk hati-hati kepada masyarakat DKI Jakarta yang berangkat beraktivitas di pagi hari ini, Selasa 12 Agustus 2025. Berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), seluruh wilayah ibu kota akan mengalami hujan ringan pada pagi hari. Kondisi ini diperkirakan berlangsung merata di hampir seluruh zona di Jakarta. Masyarakat diminta mewaspadai potensi jalan licin dan genangan kecil di titik-titik tertentu.
Memasuki siang hari, langit diperkirakan akan didominasi oleh awan tebal sehingga cuaca Jakarta cenderung mendung. Kondisi berawan tebal ini berpeluang mengurangi intensitas cahaya matahari. BMKG memprediksi hujan kembali berpeluang turun pada sore hari, sehingga aktivitas luar ruangan pada waktu tersebut sebaiknya dipersiapkan dengan perlindungan hujan.
Beberapa wilayah diperkirakan berpotensi hujan disertai petir, sehingga kehati-hatian lebih diperlukan terutama bagi mereka yang melakukan kegiatan di area terbuka atau di perairan. Hanya Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu yang diperkirakan mengalami intensitas hujan lebih besar, yakni hujan sedang, dibandingkan wilayah lain di Jakarta.
Pada malam hingga dini hari, kondisi cenderung berawan tebal di seluruh kota, sehingga peluang hujan pada rentang waktu tersebut relatif menurun dibanding pagi dan sore, tetapi awan tebal tetap berpotensi menurunkan suhu lapangan sehingga terasa lebih sejuk. Secara umum, BMKG memprakirakan kisaran suhu udara di DKI Jakarta berada antara 23 hingga 29 derajat Celsius. Kecepatan angin diperkirakan ringan, berkisar antara 1 sampai 11 kilometer per jam.
Bawa payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar rumah pagi hingga sore. Hindari berada di tempat terbuka ketika petir mengancam, dan para pengendara diimbau berkendara lebih hati-hati karena permukaan jalan dapat menjadi licin. Bila ada kegiatan luar ruang yang memungkinkan ditunda atau dipindahkan, sebaiknya mempertimbangkan jadwal cuaca agar tetap aman. (E-3)
