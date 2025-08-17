Komitmen Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana dan Cuaca Ekstrim dalam Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PERINGATAN Hari Kemerdekaan Indonesia membawa pesan penting bahwa persatuan menjadi kunci dalam menjaga kedaulatan dan mewujudkan kemajuan bangsa.
Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, mengatakan HUT RI kali ini sangat relevan. BMKG memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat melalui program strategis, antara lain layanan modifikasi cuaca untuk mengendalikan curah hujan, mencegah banjir, mengatasi kekeringan, serta membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
Kemudian penguatan sistem peringatan dini terhadap cuaca ekstrem, iklim ekstrem, gempa bumi, dan tsunami melalui Meteorology Early Warning System (MEWS), Climate Early Warning System (CEWS), dan Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS).
Peningkatan kualitas layanan informasi MKG dengan pendekatan impact-based forecast serta pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim, Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, Sekolah Lapang Gempa Bumi, dan Sekolah Lapang Meteorologi Penerbangan.
“Sebagai bagian dari pemerintahan, BMKG terus bersinergi dengan berbagai pihak untuk menjaga kedaulatan, keselamatan, dan kesejahteraan Indonesia, sehingga memperkuat fondasi menuju bangsa yang maju, berdaulat, dan berdaya saing global, menuju Indonesia Emas 2045," kata Guswanto, Minggu (17/8).
Guswanto mengajak seluruh peserta upacara untuk menjadikan HUT ke-80 RI sebagai momentum refleksi dan komitmen bersama.
“Mari kita jadikan peringatan HUT ke-80 ini sebagai titik tolak memperkuat komitmen membangun Indonesia yang lebih maju. Teruslah belajar, berkarya, dan berkontribusi. Jangan hanya bangga pada sejarah, tapi ciptakan sejarah baru yang membanggakan.” pungkasnya.
Gempa bumi bermagnitudo 6,0 mengguncang Kabupaten Poso pada Minggu (17/8) pukul 05.38 WIB, tepat saat masyarakat tengah bersiap memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80
Di Pulau Jawa, cuaca diprakirakan udara kabur di Kota Surabaya, kemudian berawan tebal di wilayah Jakarta, Serang, Bandung, dan Yogyakarta saat peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk periode Minggu, 17 Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 RI.
BMKG membuat sistem peringatan dini tsunami Indonesia (InaTEWS) yang resmi beroperasi sejak 11 November 2008.
BMKG memprakirakan hujan lebat hingga sangat lebat akan melanda beberapa wilayah Indonesia pada Sabtu, 16 Agustus 2025.
Sebelum upacara hari kemerdekaan indonea dimulai, panggung seni terlebih dahulu dibuka dengan penampilan Gita Bahana Nusantara (GBN), dilanjutkan penampilan Endah Laras dengan Tanah Airku.
Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dipimpin Inspektur Jenderal Kemensos, Dody Sukmono, yang tampil mengenakan pakaian adat Dayak.
Antusias Warga Mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-80 RI
Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka
Di momentum Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa bangsa Indonesia siap mempercepat pencapaian swasembada pangan
