Peringatan 17 Agustus Hari Kemerdekaan Indonesia Dibayangi Hujan, BMKG: Merata di Mayoritas Wilayah

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
SEBAGIAN besar wilayah Indonsia diperkirakan akan mengalami hujan hujan ringan pada Minggu (17/8). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut peringatan hari kemerdekaan Indonesia akan diwarnai dengan gerimis ringan.
Prakirawan BMKG Nurul Izzah mengatakan, menyampaikan, diawali dari Pulau Sumatra, cuaca diprakirakan berawan di wilayah Banda Aceh, serta hujan ringan untuk wilayah Medan, Pekanbaru, Padang dan Tanjung Pinang.
Sementara itu, cuaca diprakirakan berawan tebal di Kota Bandar Lampung. Hujan ringan berpotensi mengguyur wilayah Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang.
Di Pulau Jawa, cuaca diprakirakan udara kabur di Kota Surabaya, kemudian berawan tebal di wilayah Jakarta, Serang, Bandung, dan Yogyakarta.
"Hujan ringan diprediksi akan mengguyur Kota Semarang," ucap Nurul.
Beranjak ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, cuaca diprediksi cerah berawan untuk Kota Kupang dan Mataram, sementara Kota Denpasar berpotensi hujan ringan.
Di Pulau Kalimantan, hujan ringan diprakirakan mengguyur Kota Pontianak, Samarinda dan Palangkaraya.
"Waspadai hujan yang dapat disertai dengan petir yang dapat terjadi di Kota Tanjung Selor dan Banjarmasin," katanya.
Awan tebal diperkirakan akan terjadi di Kota Makassar, sedangkan Palu, Gorontalo, Manado, dan Kendari berpotensi hujan ringan.
"Waspadai hujan yang dapat disertai dengan petir yang dapat terjadi di wilayah Mamuju," kata Nurul.
Di wilayah Indonesia bagian timur, cuaca di Kota Manokwari diprediksi berawan, sementara Merauke diprakirakan berawan tebal.
Kota Ternate, Jayapura, dan Jayawijaya berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan, kemudian Ambon dan Nabire diprakirakan hujan dengan intensitas sedang.
Selain prediksi hujan, BMKG juga memperingatkan potensi ketinggian gelombang 2,5 hingga 4 meter di wilayah Samudera Hindia barat Lampung, serta Samudera Hindia Selatan Jawa. Banir rob diperkirakan akan terjadi di sepanjang pesisir Banten, pantura Jawa Tengah, pantai selatan DI Yogyakarta, Maluku, dan Papua Selatan.(Ant/H-2)
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca pada hari Senin di wilayah Jakarta diprediksi akan turun hujan dengan intensitas ringan pada siang hingga malam hari.
Saat hujan, cuaca yang dingin dan suasana yang nyaman membuat kita cenderung ingin menikmati makanan yang hangat dan mengenyangkan.
Sebelum upacara hari kemerdekaan indonea dimulai, panggung seni terlebih dahulu dibuka dengan penampilan Gita Bahana Nusantara (GBN), dilanjutkan penampilan Endah Laras dengan Tanah Airku.
Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia membawa pesan penting bahwa persatuan menjadi kunci dalam menjaga kedaulatan dan mewujudkan kemajuan bangsa.
Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dipimpin Inspektur Jenderal Kemensos, Dody Sukmono, yang tampil mengenakan pakaian adat Dayak.
Merayakan Hari Kemerdekaan. Indonesia bisa dengan mendatangi beragam tempat bersejarah dan sarat makna budaya.
Presiden RI Prabowo Subianto mencium bendera Merah Putih sebelum diserahkan kepada Paskibraka pada Upacara Hari Kemerdekaan Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka
