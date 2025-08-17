Headline
Fiskal 2026 Sikap Optimisme Indonesia

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.

Peringatan 17 Agustus Hari Kemerdekaan Indonesia Dibayangi Hujan, BMKG: Merata di Mayoritas Wilayah

Media Indonesia
17/8/2025 07:43
Peringatan 17 Agustus Hari Kemerdekaan Indonesia Dibayangi Hujan, BMKG: Merata di Mayoritas Wilayah
Ilustrasi(ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

SEBAGIAN besar wilayah Indonsia diperkirakan akan mengalami hujan hujan ringan pada Minggu (17/8).  Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut peringatan hari kemerdekaan Indonesia akan diwarnai dengan gerimis ringan.

Prakirawan BMKG Nurul Izzah mengatakan, menyampaikan, diawali dari Pulau Sumatra, cuaca diprakirakan berawan di wilayah Banda Aceh, serta hujan ringan untuk wilayah Medan, Pekanbaru, Padang dan Tanjung Pinang.

Sementara itu,  cuaca diprakirakan berawan tebal di Kota Bandar Lampung. Hujan ringan berpotensi mengguyur wilayah Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang.

Di Pulau Jawa, cuaca diprakirakan udara kabur di Kota Surabaya, kemudian berawan tebal di wilayah Jakarta, Serang, Bandung, dan Yogyakarta.

"Hujan ringan diprediksi akan mengguyur Kota Semarang," ucap Nurul.

Beranjak ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, cuaca diprediksi cerah berawan untuk Kota Kupang dan Mataram, sementara Kota Denpasar berpotensi hujan ringan.

Di Pulau Kalimantan, hujan ringan diprakirakan mengguyur Kota Pontianak, Samarinda dan Palangkaraya.

"Waspadai hujan yang dapat disertai dengan petir yang dapat terjadi di Kota Tanjung Selor dan Banjarmasin," katanya.

Awan tebal diperkirakan akan terjadi di Kota Makassar, sedangkan Palu, Gorontalo, Manado, dan Kendari berpotensi hujan ringan.

"Waspadai hujan yang dapat disertai dengan petir yang dapat terjadi di wilayah Mamuju," kata Nurul.

Di wilayah Indonesia bagian timur, cuaca di Kota Manokwari diprediksi berawan, sementara Merauke diprakirakan berawan tebal.

Kota Ternate, Jayapura, dan Jayawijaya berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan, kemudian Ambon dan Nabire diprakirakan hujan dengan intensitas sedang.

Selain prediksi hujan, BMKG juga memperingatkan potensi ketinggian gelombang 2,5 hingga 4 meter di wilayah Samudera Hindia barat Lampung, serta Samudera Hindia Selatan Jawa. Banir rob diperkirakan akan terjadi di sepanjang pesisir Banten, pantura Jawa Tengah, pantai selatan DI Yogyakarta, Maluku, dan Papua Selatan.(Ant/H-2)

 



Editor : Indrastuti
